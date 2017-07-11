Двухлетний ребёнок упал в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга

Маленькая девочка провалилась в полный воды колодец на газоне парка в Приморском районе Петербурга. Ребёнка успели спасти.

Как сообщили 11 июля в пресс-службе следственного комитета Петербурга, дочку из люка вытащил отец, с которым она гуляла в парке 300-летия Петербурга накануне вечером. В результате падения девочка не пострадала, хотя, по данным СМИ, сбоку в заполненном водой колодце была труба, о которую она чудом не ударилась. Сообщается, что сам люк находился в отдалении от дорожки и был не закрыт – девочка встала на крышку и тут же упала под землю.

Инцидентом заинтересовались следственные органы, которые ищут признаки преступления в опасном колодце.