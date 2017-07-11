Еще
12:03 11.07.2017
Пришлите свою новость!
12:02
Пулковская таможня за полгода уничтожила более 300 килограммов санкционки
11:58
Стоянов попросил Полтавченко об установке мемориальной доски Олейникову
11:38
Читатели «Фонтанки» сообщают о летающих над Петербургом военных самолетах
11:32
Двухлетний ребёнок упал в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга
11:21
Пять машин горели на Софийской, соседние спасали очевидцы
11:14
В Москве задержаны лжебанкиры, «заработавшие» полмиллиарда
10:59
Правительство утвердило новый порядок льготного автокредитования
10:44
ДТП с маршруткой остановило Московское шоссе
10:39
Медведев утвердил стратегию развития сельхозмашиностроения в России
10:19
Две пассажирки Finnair покурили на борту на 40 тысяч батов
10:13
У борта из Сургута отказал двигатель на подлете к Москве
09:56
В пользу детей с тяжелой инвалидностью пройдет забег «Красота во благо»
09:48
Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров
09:40
В Петербурге полицейские забрали 66 «агитационных» коробок Навального
09:32
СМИ: Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании
09:24
Любителя школьников задержали в Рощино
09:14
16 человек погибли при крушении военного самолета в США
09:03
В Петербурге усилится ветер
08:55
Минэкономики назвало Кубок конфедераций и холодную погоду причинами роста инфляции
08:45
На месте ДТП в Веселом Поселке прохожий пытался украсть велосипед
08:37
Юная петербурженка выпала из окна девятиэтажки на проспекте Культуры
08:29
Кабмин ограничил покупку аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
08:21
Детский сад в Кемерово закрыли из-за радиации
08:13
Турция договорилась с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока»
08:05
В Володарском всю ночь тушили горевший дом
03:33
«Рыжая блондинка» назначила встречу на 3 O’Clock
03:17
На Новой Сцене Александринки наступит музыкальное лето
00:44
В Кузьмолово квадроциклы обменяли на копии поддельных паспортов
00:29
Минобороны раскритиковало сюжет украинских СМИ про «контрактника» Агеева
00:18
Движение в районе площади Островского перекроют из-за оперного фестиваля
00:01
КС решит, кто заплатит за переоценку кадастра
10/07
В Белом доме поддержали новый законопроект о санкциях против России
10/07
На Украине отказался работать лоукостер Ryanair
10/07
За неделю клещевые инфекции обнаружили почти у трех десятков петербуржцев
10/07
Минэнерго: Ситуация с турбинами Siemens не повлияет на строительство ТЭС в Крыму
10/07
В Петербурге таксист вернул забытую сумку с бриллиантами
10/07
Мировые цены на нефть растут
10/07
В Москве 18 человек пострадали при пожаре в ТРК «РИО»
10/07
На Таврической начался ремонт дороги
10/07
В Петербурге за полгода введено больше 1,5 млн квадратных метров жилья
10/07
Арбитраж взыскал 3 млрд за поврежденный причал в Приморске
10/07
«Башнефть» не смогла отсудить деньги за исчезнувший бензин с охраны ЖД транспорта
10/07
По дороге из Волхова пропал один из лучших людей Петербурга
10/07
Siemens ищет виновника поставки в Крым таманских турбин
10/07
В Конюшенном ведомстве проведут противоаварийные работы
10/07
Пожар в трамвайном парке на Грибакиных локализовали
10/07
В Петербурге таксист выбросил пассажирку после отказа доплатить за скорость
10/07
Деревянный особняк на территории завода «Ильич» стал памятником регионального значения
10/07
На Грибакиных по повышенному номеру тушат трамвайный парк
10/07
Киев потребует от россиян электронную регистрацию для визита на Украину
10/07
Смольный в сентябре выставит городские рынки на торги
10/07
Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии
10/07
Гринпис заявил, что Радиевому институту не место в Санкт-Петербурге
10/07
Дочь Михаила Горшенева выступит на концерте его памяти
10/07
Соавтор «пакета Яровой» нашел в пабликах футбольных фанов оружие и наркотики
10/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 10 июля
10/07
Джоан Роулинг рассказала о новой сказке, висящей у нее в шкафу
10/07
Миллион поездок по суточным проездным в Петербурге - только за июнь
10/07
Музей воды покажет три экспозиции за один вечер
10/07
МЭР вновь предсказывает дефляцию в августе
10/07
Ремонты на Лесном и КАД собирают многокилометровые пробки
10/07
В Киеве признали, что доказать присутствие армии РФ в Донбассе не могут
10/07
Сотрудники МРЭО назвали новости об упрощении регистрации автомобилей чепухой
10/07
Петербуржцы, путешествующие по Енисею на катамаране, прошли полярный круг
10/07
В Сбербанке заработал банкомат, который выдаёт деньги без карты - по лицу
10/07
США впервые разместили систему Patriot в Литве
10/07
Массовое ДТП на Московском шоссе с пострадавшими остановило трассу
10/07
Суд отказался освободить бывшего главу Колпино за 5 млн рублей
10/07
Эрмитаж разрывает контракт на строительство нового фондохранилища
10/07
Комитет Думы по налогам уменьшит курортный сбор до 50 рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Водитель Петербурга
Версия для печати
11.07.2017 11:21

Пять машин горели на Софийской, соседние спасали очевидцы

Только об одном ночном автомобильном пожаре сообщает городское ГУ МЧС, зато крупном – на пять машин.

Около 2 часов ночи 11 июля на Софийской улице, у пятого корпуса дома №37 загорелись два автомобиля. Пострадали их ближайшие соседи.

Огню не дали распространиться дальше сотрудники МЧС и очевидцы. «Много машин успели оттолкать, иначе бы пожарище капитальное было бы», – рассказывают в соцсетях.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
10.07.2017 18:14

STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2

9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59

Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»

Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
MASTER девелопмент
10.07.2017 12:38

Строительство типовых этажей MASTER Серебристый бульвар 19 начнется в августе

MASTER девелопмент продолжает возведение жилого комплекса бизнес-класса в Приморском районе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Пять машин горели на Софийской, соседние спасали очевидцы
ДТП с маршруткой остановило Московское шоссе
Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров
На месте ДТП в Веселом Поселке прохожий пытался украсть велосипед
Движение в районе площади Островского перекроют из-за оперного фестиваля
На Таврической начался ремонт дороги
Ремонты на Лесном и КАД собирают многокилометровые пробки
Сотрудники МРЭО назвали новости об упрощении регистрации автомобилей чепухой
Массовое ДТП на Московском шоссе с пострадавшими остановило трассу
Нефтяная дорога после ДТП стала пивной
Skoda Kodiaq. Большой и уютный
«Сортавала» завязла в грунте
Верховный суд рассмотрел пьяное вождение
Женева переплюнет автосалоны Лос-Анджелеса и Чикаго
Автомобили. Один к одному
Время покажет, кто «классика», а кто «модерн»
Как подготовить велосипед к зимним прогулкам
О машинах с огоньком
Пока живут на свете дураки...
Тайное обаяние «люкса» и «классики»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии

"Ленсвет"

Ангела на Александровской колонне осветили диодами - в 10 раз ярче

На Крымском мосту начали класть первый асфальт

Новости компаний
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
MASTER девелопмент
10.07.2017 12:38
Строительство типовых этажей MASTER Серебристый бульвар 19 начнется в августе
MASTER девелопмент продолжает возведение жилого комплекса бизнес-класса в Приморском районе.
ЖК «Приневский»
10.07.2017 11:46
Открыты продажи в 4 корпусе ЖК «Приневский»
ГК «ЦДС» открыла продажи в четвертом корпусе ЖК «Приневский». Дом рассчитан на 835 квартир. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2019 года.
ГК «Эталон»
10.07.2017 11:22
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».
«ЮИТ Санкт-Петербург»
10.07.2017 10:46
«Бонус за скорость» получат покупатели квартир в INKERI
Квартиру в 5-этажном жилом комплексе комфорт-класса INKERI, создающемся компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в исторической части города Пушкин, можно приобрести на более выгодных условиях благодаря акции «Бонус за скорость». Покупатели, оперативно приняв решение в период с 10 по 22 июля, получат скидку 3% от стоимости квартиры.
КЕЙ
10.07.2017 08:00
КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют
Курсы цифровых валют - биткоина (Bitcoin) и Эфира (Ethereum) - продемонстрировали колоссальный рост стоимости в 2017 году и, несмотря на незначительную потерю в цене в июне, продолжают приковывать к себе пристальное внимание общественности и финансовых экспертов.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
ГК «ЦДС»
07.07.2017 17:05
Первый корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти выдал ГК «ЦДС» разрешение на ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Весна 2». Жилой дом рассчитан на 1219 квартир.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.