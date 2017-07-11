Пять машин горели на Софийской, соседние спасали очевидцы

Только об одном ночном автомобильном пожаре сообщает городское ГУ МЧС, зато крупном – на пять машин.

Около 2 часов ночи 11 июля на Софийской улице, у пятого корпуса дома №37 загорелись два автомобиля. Пострадали их ближайшие соседи.

Огню не дали распространиться дальше сотрудники МЧС и очевидцы. «Много машин успели оттолкать, иначе бы пожарище капитальное было бы», – рассказывают в соцсетях.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».