В Москве задержаны лжебанкиры, «заработавшие» полмиллиарда

Столичная полиция полагает, что подозреваемые получили более 500 млн рублей доходов на двоих, незаконно обналичивая деньги для физлиц и юрлиц.

Как сообщает пресс-служба МВД 11 июля, по версии следствия злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные организации, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились денежные средства.

В рамках предварительного расследования прошли обыски в офисах и домах задержанных, где нашли и изъяли печати и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, электронные носители информации и компьютеры.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Суд отправил подозреваемых под домашний арест.