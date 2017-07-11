Телевизор может быть умным, но не должен думать за вас

Немецкая компания Loewe представила в Петербурге самый большой телевизор на основе технологии OLED. О том, почему один из старейших брендов отказывается переносить производство из Германии и как будут выглядеть телевизоры будущего, «Фонтанке» рассказал генеральный директор компании Марк Хюзгез (Mark Hüsges).

Презентация новинок Loewe прошла 5 июля в особняке на набережной Фонтанки. В начале выступления генеральный директор компании Марк Хюзгез кратко обрисовал историю бренда. Созданная в 923 году братьями Лёве, она стала первопроходцем радийных и телевизионных технологий, сотрудничая в том числе с выдающимся физиком и изобретателем Манфредом фон Арденне. Одного из братьев Зигмунда Лёве Марк Хюзгез охарактеризовал как «Стива Джобса своего времени». Спустя 90 лет Loewe остается одновременно передовой и верной традициям – производство полного цикла до сих пор базируется в Германии.

Loewe

Последние три года предприятие работало над созданием техники на основе технологии OLED (organic light-emitting diode – органические светодиоды). Первая модель была презентована в Берлине в 2016 году, и тут же была доступна и в России, а 5 июля были представлены самые новые модели, которые появились только в июне по всему миру, и теперь стали доступны и в России.

Loewe bild 9

Это телевизор Loewe bild 9. Помимо OLED-экрана с диагональю 55,65 дюймов, он может похвастаться дизайном, разработанным британским дизайнером Бодо Сперляйном (Bodo Sperlein). Обращают на себя внимание и материалы – литая металлическая рама изготовлена вручную, подчеркнул Марк Хюзгез. Наконец, к нему можно подключить новое поколение колонок Loewe через беспроводное соединение.

Телевизор Loewe bild 5 также создан на основе технологии — OLED. Имея диагональ 55,65 дюймов в толщину экран не превышает 5 мм. Подставка для напольного размещения также сделана из натурального материала – серебристого дуба.

Телевизор Loewe bild 7.77 может похвастаться размерами.

«Диагональ 77 дюймов — самая большая, что есть на рынке», – подчеркнул Марк Хюзгез.

К устройству прилагается акустическая система с мощными динамиками и встроенный жесткий диск.

После презентации Марк Хюзгез ответил на вопросы «Фонтанки».

- Расскажите о представленных сегодня новинках? В чем их уникальность и кому бы вы посоветовали их купить?

– Наша техника для тех, кто привык получать самое лучше, но хочет получить что-то исключительное. Она создана с использованием новейших технологий и натуральных материалов. То есть это настоящий металл, настоящее стекло, настоящее дерево.

Конечно, это довольно дорогая техника и это не массовый продукт. Однако нельзя сказать, что он ориентирован только на малочисленную элиту. То есть мы не делаем Rolls-Royce, который покупают не для того, чтобы водить. Скорее, мы как Apple — может быть это не для всех, но для довольно широкой аудитории.

Loewe

Наша техника сделана в Германии, а это дает гарантию высокого качества. Мы также предлагаем продукт, который опережает время. Мы можем гарантировать, что в течение нескольких следующих лет купленный вами телевизор будет оставаться передовым как с точки зрения технологии, так и дизайна.

- Сколько будут стоить новинки и где их можно будет купить?

– Как я уже сказал, наша техника относится к премиальному сегменту. Например, Loewe bild 7.7 стоит 1,99 млн рублей. Это дорого, но продукты с аналогичными характеристиками у массовых брендов стоят столько же, а то и дороже, при этом делаются в Китае. Цена на Loewe bild 5 начинается от 200 тыс. рублей, Loewe bild 9 — от 450 тыс. рублей, но они могут меняться в зависимости от комплектации. Продажи стартуют 6 июля в наших фирменных магазинах. Также наша техника представлена в некоторых сетях, например, «М.Видео» и у официальных дилеров, список которых можно найти на сайте.

- Представленные сегодня модели — первые в линейке Loewe, сделанные на основе технологии OLED. В чем ее преимущества? Планируете ли вы полностью перейти на использование органических светодиодов?

– Если посмотреть на качество картинки у OLED и обычного жидко-кристаллического экрана, нельзя не заметить разницу. Это более широкая цветовая гамма, более контрастное изображение, эффект трехмерного изображения. Если вы поставите банку «Кока-колы» рядом с телевизором и покажете ее на экране, то они будут одного и того же красного цвета. У жидкокристаллического телевизора цвет, скорее всего, будет отличаться. Всю линейку на OLED не будем переводить, но премиальные продукты — определенно будут на органических светодиодах.

Loewe

- Сколько телевизоров сейчас выпускает Loewe? Какая доля продаж приходится на Россию?

– Мы не раскрываем финансовые показатели, но могу сказать, что продажи растут двузначными показателями. На Россию пока приходится менее 10%, но мы считаем этот рынок весьма перспективным.

- Некоторые бренды локализуют сборку в России, чтобы сделать продукцию более доступной для потребителя? Нет ли таких планов у Loewe?

– Никогда не говори никогда. Конечно, мы были бы счастливы, если бы во всем мире была свободная торговля, без таможенных пошлин и сборов. Перенося производство в Россию, мы смогли бы сделать нашу технику более доступной, но потеряли бы наше главное конкурентное преимущество – «сделано в Германии». Мы собираем телевизоры в Кронахе, но в России тесно работаем с дизайнерами, чтобы адаптировать продукты для местного рынка.

- Сегодняшние телевизоры по качеству изображения и звука практически превращаются в домашние кинотеатры. Но давайте заглянем дальше будущего. Что будет уметь делать телевизор в ближайшие десять лет?

– Люди всегда хотят, чтобы их развлекали. Это основная задача телевидения, она останется и в будущем. Конечно, будут новые способы передачи сигнала. Уже сейчас мы делаем платформы, обеспечивающие доступы к VoD-сервисам (Video on Demand — система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой кабельной сети).

Конечно, телевизор будущего не будет просто телевизором, он будет частью умного дома. У нас есть стратегия, в которой мы учитываем основные технологические тренды, в том числе то, что называется «интернет вещами». Но мы не делаем что-то только потому, что появилась технология, но думаем о потребителе, о том, как обеспечить для него комфорт и приватность.

Loewe

Например, у нас есть технологии, которые смогут распознать настроение. Но телевизор не должен за вас принимать решение, что смотреть. Мы можем дать только рекомендации и помочь сделать выбор.