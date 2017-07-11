Телевизор может быть умным, но не должен думать за вас

Еще
12:03 11.07.2017
Пришлите свою новость!
12:02
Пулковская таможня за полгода уничтожила более 300 килограммов санкционки
11:58
Стоянов попросил Полтавченко об установке мемориальной доски Олейникову
11:38
Читатели «Фонтанки» сообщают о летающих над Петербургом военных самолетах
11:32
Двухлетний ребёнок упал в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга
11:21
Пять машин горели на Софийской, соседние спасали очевидцы
11:14
В Москве задержаны лжебанкиры, «заработавшие» полмиллиарда
10:59
Правительство утвердило новый порядок льготного автокредитования
10:44
ДТП с маршруткой остановило Московское шоссе
10:39
Медведев утвердил стратегию развития сельхозмашиностроения в России
10:19
Две пассажирки Finnair покурили на борту на 40 тысяч батов
10:13
У борта из Сургута отказал двигатель на подлете к Москве
09:56
В пользу детей с тяжелой инвалидностью пройдет забег «Красота во благо»
09:48
Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров
09:40
В Петербурге полицейские забрали 66 «агитационных» коробок Навального
09:32
СМИ: Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании
09:24
Любителя школьников задержали в Рощино
09:14
16 человек погибли при крушении военного самолета в США
09:03
В Петербурге усилится ветер
08:55
Минэкономики назвало Кубок конфедераций и холодную погоду причинами роста инфляции
08:45
На месте ДТП в Веселом Поселке прохожий пытался украсть велосипед
08:37
Юная петербурженка выпала из окна девятиэтажки на проспекте Культуры
08:29
Кабмин ограничил покупку аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
08:21
Детский сад в Кемерово закрыли из-за радиации
08:13
Турция договорилась с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока»
08:05
В Володарском всю ночь тушили горевший дом
03:33
«Рыжая блондинка» назначила встречу на 3 O’Clock
03:17
На Новой Сцене Александринки наступит музыкальное лето
00:44
В Кузьмолово квадроциклы обменяли на копии поддельных паспортов
00:29
Минобороны раскритиковало сюжет украинских СМИ про «контрактника» Агеева
00:18
Движение в районе площади Островского перекроют из-за оперного фестиваля
00:01
КС решит, кто заплатит за переоценку кадастра
10/07
В Белом доме поддержали новый законопроект о санкциях против России
10/07
На Украине отказался работать лоукостер Ryanair
10/07
За неделю клещевые инфекции обнаружили почти у трех десятков петербуржцев
10/07
Минэнерго: Ситуация с турбинами Siemens не повлияет на строительство ТЭС в Крыму
10/07
В Петербурге таксист вернул забытую сумку с бриллиантами
10/07
Мировые цены на нефть растут
10/07
В Москве 18 человек пострадали при пожаре в ТРК «РИО»
10/07
На Таврической начался ремонт дороги
10/07
В Петербурге за полгода введено больше 1,5 млн квадратных метров жилья
10/07
Арбитраж взыскал 3 млрд за поврежденный причал в Приморске
10/07
«Башнефть» не смогла отсудить деньги за исчезнувший бензин с охраны ЖД транспорта
10/07
По дороге из Волхова пропал один из лучших людей Петербурга
10/07
Siemens ищет виновника поставки в Крым таманских турбин
10/07
В Конюшенном ведомстве проведут противоаварийные работы
10/07
Пожар в трамвайном парке на Грибакиных локализовали
10/07
В Петербурге таксист выбросил пассажирку после отказа доплатить за скорость
10/07
Деревянный особняк на территории завода «Ильич» стал памятником регионального значения
10/07
На Грибакиных по повышенному номеру тушат трамвайный парк
10/07
Киев потребует от россиян электронную регистрацию для визита на Украину
10/07
Смольный в сентябре выставит городские рынки на торги
10/07
Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии
10/07
Гринпис заявил, что Радиевому институту не место в Санкт-Петербурге
10/07
Дочь Михаила Горшенева выступит на концерте его памяти
10/07
Соавтор «пакета Яровой» нашел в пабликах футбольных фанов оружие и наркотики
10/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 10 июля
10/07
Джоан Роулинг рассказала о новой сказке, висящей у нее в шкафу
10/07
Миллион поездок по суточным проездным в Петербурге - только за июнь
10/07
Музей воды покажет три экспозиции за один вечер
10/07
МЭР вновь предсказывает дефляцию в августе
10/07
Ремонты на Лесном и КАД собирают многокилометровые пробки
10/07
В Киеве признали, что доказать присутствие армии РФ в Донбассе не могут
10/07
Сотрудники МРЭО назвали новости об упрощении регистрации автомобилей чепухой
10/07
Петербуржцы, путешествующие по Енисею на катамаране, прошли полярный круг
10/07
В Сбербанке заработал банкомат, который выдаёт деньги без карты - по лицу
10/07
США впервые разместили систему Patriot в Литве
10/07
Массовое ДТП на Московском шоссе с пострадавшими остановило трассу
10/07
Суд отказался освободить бывшего главу Колпино за 5 млн рублей
10/07
Эрмитаж разрывает контракт на строительство нового фондохранилища
10/07
Комитет Думы по налогам уменьшит курортный сбор до 50 рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
11.07.2017 12:00

Телевизор может быть умным, но не должен думать за вас

Немецкая компания Loewe представила в Петербурге самый большой телевизор на основе технологии OLED. О том, почему один из старейших брендов отказывается переносить производство из Германии и как будут выглядеть телевизоры будущего, «Фонтанке» рассказал генеральный директор компании Марк Хюзгез (Mark Hüsges).
Телевизор может быть умным, но не должен думать за вас
Loewe

Презентация новинок Loewe прошла 5 июля в особняке на набережной Фонтанки. В начале выступления генеральный директор компании Марк Хюзгез кратко обрисовал историю бренда. Созданная в 923 году братьями Лёве, она стала первопроходцем радийных и телевизионных технологий, сотрудничая в том числе с выдающимся физиком и изобретателем Манфредом фон Арденне. Одного из братьев Зигмунда Лёве Марк Хюзгез охарактеризовал как «Стива Джобса своего времени». Спустя 90 лет Loewe остается одновременно передовой и верной традициям – производство полного цикла до сих пор базируется в Германии.

Loewe
Loewe

Последние три года предприятие работало над созданием техники на основе технологии OLED (organic light-emitting diode – органические светодиоды). Первая модель была презентована в Берлине в 2016 году, и тут же была доступна и в России, а 5 июля были представлены самые новые модели, которые появились только в июне по всему миру, и теперь стали доступны и в России.

Loewe bild 9
Loewe bild 9

Это телевизор Loewe bild 9. Помимо OLED-экрана с диагональю 55,65 дюймов, он может похвастаться дизайном, разработанным британским дизайнером Бодо Сперляйном (Bodo Sperlein). Обращают на себя внимание и материалы – литая металлическая рама изготовлена вручную, подчеркнул Марк Хюзгез. Наконец, к нему можно подключить новое поколение колонок Loewe через беспроводное соединение.

Телевизор Loewe bild 5 также создан на основе технологии — OLED. Имея диагональ 55,65 дюймов в толщину экран не превышает 5 мм. Подставка для напольного размещения также сделана из натурального материала – серебристого дуба.

Телевизор Loewe bild 7.77 может похвастаться размерами.

«Диагональ 77 дюймов  — самая большая, что есть на рынке», – подчеркнул Марк Хюзгез.

К устройству прилагается акустическая система с мощными динамиками и встроенный жесткий диск. 

После презентации Марк Хюзгез ответил на вопросы «Фонтанки».

 

- Расскажите о представленных сегодня новинках? В чем их уникальность и кому бы вы посоветовали их купить?

– Наша техника для тех, кто привык получать самое лучше, но хочет получить что-то исключительное. Она создана с использованием новейших технологий и натуральных материалов. То есть это настоящий металл, настоящее стекло, настоящее дерево.

Конечно, это довольно дорогая техника и это не массовый продукт. Однако нельзя сказать, что он ориентирован только на малочисленную элиту. То есть мы не делаем Rolls-Royce, который покупают не для того, чтобы водить. Скорее, мы как Apple — может быть это не для всех, но для довольно широкой аудитории. 

Loewe
Loewe

Наша техника сделана в Германии, а это дает гарантию высокого качества. Мы также предлагаем продукт, который опережает время. Мы можем гарантировать, что в течение нескольких следующих лет купленный вами телевизор будет оставаться передовым как с точки зрения технологии, так и дизайна.

 

- Сколько будут стоить новинки и где их можно будет купить?

– Как я уже сказал, наша техника относится к премиальному сегменту. Например, Loewe bild 7.7 стоит 1,99 млн рублей. Это дорого, но продукты с аналогичными характеристиками у массовых брендов стоят столько же, а то и дороже, при этом делаются в Китае. Цена на Loewe bild 5 начинается от 200 тыс. рублей, Loewe bild 9 — от 450 тыс. рублей, но они могут меняться в зависимости от комплектации. Продажи стартуют 6 июля в наших фирменных магазинах. Также наша техника представлена в некоторых сетях, например, «М.Видео» и у официальных дилеров, список которых можно найти на сайте.

 

- Представленные сегодня модели — первые в линейке Loewe, сделанные на основе технологии OLED. В чем ее преимущества? Планируете ли вы полностью перейти на использование органических светодиодов?

– Если посмотреть на качество картинки у OLED и обычного жидко-кристаллического экрана, нельзя не заметить разницу. Это более широкая цветовая гамма, более контрастное изображение, эффект трехмерного изображения. Если вы поставите банку «Кока-колы» рядом с телевизором и покажете ее на экране, то они будут одного и того же красного цвета. У жидкокристаллического телевизора цвет, скорее всего, будет отличаться. Всю линейку на OLED не будем переводить, но премиальные продукты — определенно будут на органических светодиодах.

Loewe
Loewe

- Сколько телевизоров сейчас выпускает Loewe? Какая доля продаж приходится на Россию?

– Мы не раскрываем финансовые показатели, но могу сказать, что продажи растут двузначными показателями. На Россию пока приходится менее 10%, но мы считаем этот рынок весьма перспективным.

 

- Некоторые бренды локализуют сборку в России, чтобы сделать продукцию более доступной для потребителя? Нет ли таких планов у Loewe?

– Никогда не говори никогда. Конечно, мы были бы счастливы, если бы во всем мире была свободная торговля, без таможенных пошлин и сборов. Перенося производство в Россию, мы смогли бы сделать нашу технику более доступной, но потеряли бы наше главное конкурентное преимущество – «сделано в Германии». Мы собираем телевизоры в Кронахе, но в России тесно работаем с дизайнерами, чтобы адаптировать продукты для местного рынка. 

 

- Сегодняшние телевизоры по качеству изображения и звука практически превращаются в домашние кинотеатры. Но давайте заглянем дальше будущего. Что будет уметь делать телевизор в ближайшие десять лет?

– Люди всегда хотят, чтобы их развлекали. Это основная задача телевидения, она останется и в будущем. Конечно, будут новые способы передачи сигнала. Уже сейчас мы делаем платформы, обеспечивающие доступы к VoD-сервисам (Video on Demand — система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой кабельной сети). 

Конечно, телевизор будущего не будет просто телевизором, он будет частью умного дома. У нас есть стратегия, в которой мы учитываем основные технологические тренды, в том числе то, что называется «интернет вещами».  Но мы не делаем что-то только потому, что появилась технология, но думаем о потребителе, о том, как обеспечить для него комфорт и приватность. 

Loewe
Loewe

Например, у нас есть технологии, которые смогут распознать настроение. Но телевизор не должен за вас принимать решение, что смотреть. Мы можем дать только рекомендации и помочь сделать выбор.

 

 

 

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
10.07.2017 18:14

STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2

9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59

Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»

Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
MASTER девелопмент
10.07.2017 12:38

Строительство типовых этажей MASTER Серебристый бульвар 19 начнется в августе

MASTER девелопмент продолжает возведение жилого комплекса бизнес-класса в Приморском районе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
Телевизор может быть умным, но не должен думать за вас
Новая «СМ-Клиника» открылась на улице Маршала Захарова
Они ничем не уступают другим сотрудникам
«Nordic» - северный уголок на юге Петербурга
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
Вопрос репутации Санкт-Петербурга
E3 Group: становление бизнеса и выход на новые рынки
«Работодателю интересны не вы сами, а то, что вы умеете»
Работа, как квест, но с настоящей зарплатой
E3 Investment: инвестиции развивают города
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии

"Ленсвет"

Ангела на Александровской колонне осветили диодами - в 10 раз ярче

На Крымском мосту начали класть первый асфальт

Новости компаний
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
MASTER девелопмент
10.07.2017 12:38
Строительство типовых этажей MASTER Серебристый бульвар 19 начнется в августе
MASTER девелопмент продолжает возведение жилого комплекса бизнес-класса в Приморском районе.
ЖК «Приневский»
10.07.2017 11:46
Открыты продажи в 4 корпусе ЖК «Приневский»
ГК «ЦДС» открыла продажи в четвертом корпусе ЖК «Приневский». Дом рассчитан на 835 квартир. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2019 года.
ГК «Эталон»
10.07.2017 11:22
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».
«ЮИТ Санкт-Петербург»
10.07.2017 10:46
«Бонус за скорость» получат покупатели квартир в INKERI
Квартиру в 5-этажном жилом комплексе комфорт-класса INKERI, создающемся компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в исторической части города Пушкин, можно приобрести на более выгодных условиях благодаря акции «Бонус за скорость». Покупатели, оперативно приняв решение в период с 10 по 22 июля, получат скидку 3% от стоимости квартиры.
КЕЙ
10.07.2017 08:00
КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют
Курсы цифровых валют - биткоина (Bitcoin) и Эфира (Ethereum) - продемонстрировали колоссальный рост стоимости в 2017 году и, несмотря на незначительную потерю в цене в июне, продолжают приковывать к себе пристальное внимание общественности и финансовых экспертов.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
ГК «ЦДС»
07.07.2017 17:05
Первый корпус ЖК «Весна 2» введен в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти выдал ГК «ЦДС» разрешение на ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Весна 2». Жилой дом рассчитан на 1219 квартир.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.