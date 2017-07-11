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11.07.2017 10:59

Правительство утвердило новый порядок льготного автокредитования

Многодетные родители и россияне, впервые приобретающие автомобиль, смогут получить 10-процентную скидку от стоимости автомобиля, который покупают в кредит.

Как сообщается на сайте правительства, утвержденные изменения внесены в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским банкам  на  возмещение  выпадающих  доходов по кредитам,  выданным  физлицам в 2015-2017 годах.

Скидку на машины дают «гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»)», говорится в сообщении. По льготной ставке планируется продать в кредит как минимум 58,35 тыс. автомобилей.

Справка:

Программа льготного автокредитования в России была запущена 1 апреля 2015 года. В 2017 году на особых условиях можно взять в кредит автомобиль стоимостью до 1 млн 450 тыс. рублей. В правительстве ожидают, что производители смогут реализовать в кредит на льготных условиях (на 3 года под 8-10% годовых) хотя бы 350 тыс. автомобилей.


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