Правительство утвердило новый порядок льготного автокредитования

Многодетные родители и россияне, впервые приобретающие автомобиль, смогут получить 10-процентную скидку от стоимости автомобиля, который покупают в кредит.

Как сообщается на сайте правительства, утвержденные изменения внесены в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным физлицам в 2015-2017 годах.

Скидку на машины дают «гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»)», говорится в сообщении. По льготной ставке планируется продать в кредит как минимум 58,35 тыс. автомобилей.