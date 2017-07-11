Медведев утвердил стратегию развития сельхозмашиностроения в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2030 года.

Как сообщается на сайте правительства 11 июля, цель документа – «достижение российскими производителями сельхозтехники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок».

Ожидается, что к 2021 году суммарный объем рынка сельхозтехники достигнет 157 млрд рублей, к 2025 году — 202 млрд рублей, а к 2030 году — 265 млрд рублей.

Реализовать стратегию будут в три этапа: сначала повышение финансовой стабильности и подготовка условий для инвестирования предприятий в этой отрасли за счет спроса на российскую технику, затем стимулирование экспорта и далее поддержка стабильного внутреннего спроса.