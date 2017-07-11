У борта из Сургута отказал двигатель на подлете к Москве

Пассажирский Boeing авиакомпании «ЮТэйр» приземлился во Внуково с отказавшим двигателем.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

«Лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя, по расчетам пилотов, позволял безопасно дотянуть до Внуково», — рассказал источник агентства в авиадиспетчерских службах.

Сообщается, что пилотам удалось благополучно посадить самолет.

«Несмотря на отказ одного из двигателей, посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было», — отметил источник.

Никто из находящихся на борту не пострадал.