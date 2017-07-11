Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров

Мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии после аварии, произошедшей ночью 11 июля на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности (Калининский район Санкт-Петербурга).

По словам очевидцев, он столкнулся с такси «Дэу Нексия», шедшим налево, и от удара отлетел метров на 50 от мотоцикла.

Первую помощь оказывали сотрудники скорой и МЧС, которые случайно оказались на месте ДТП. А вот очевидцев от медицинской помощи просили воздержаться.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».