Еще
12:03 11.07.2017
Пришлите свою новость!
12:02
Пулковская таможня за полгода уничтожила более 300 килограммов санкционки
11:58
Стоянов попросил Полтавченко об установке мемориальной доски Олейникову
11:38
Читатели «Фонтанки» сообщают о летающих над Петербургом военных самолетах
11:32
Двухлетний ребёнок упал в канализационный люк в парке 300-летия Петербурга
11:21
Пять машин горели на Софийской, соседние спасали очевидцы
11:14
В Москве задержаны лжебанкиры, «заработавшие» полмиллиарда
10:59
Правительство утвердило новый порядок льготного автокредитования
10:44
ДТП с маршруткой остановило Московское шоссе
10:39
Медведев утвердил стратегию развития сельхозмашиностроения в России
10:19
Две пассажирки Finnair покурили на борту на 40 тысяч батов
10:13
У борта из Сургута отказал двигатель на подлете к Москве
09:56
В пользу детей с тяжелой инвалидностью пройдет забег «Красота во благо»
09:48
Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров
09:40
В Петербурге полицейские забрали 66 «агитационных» коробок Навального
09:32
СМИ: Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил его о помиловании
09:24
Любителя школьников задержали в Рощино
09:14
16 человек погибли при крушении военного самолета в США
09:03
В Петербурге усилится ветер
08:55
Минэкономики назвало Кубок конфедераций и холодную погоду причинами роста инфляции
08:45
На месте ДТП в Веселом Поселке прохожий пытался украсть велосипед
08:37
Юная петербурженка выпала из окна девятиэтажки на проспекте Культуры
08:29
Кабмин ограничил покупку аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
08:21
Детский сад в Кемерово закрыли из-за радиации
08:13
Турция договорилась с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока»
08:05
В Володарском всю ночь тушили горевший дом
03:33
«Рыжая блондинка» назначила встречу на 3 O’Clock
03:17
На Новой Сцене Александринки наступит музыкальное лето
00:44
В Кузьмолово квадроциклы обменяли на копии поддельных паспортов
00:29
Минобороны раскритиковало сюжет украинских СМИ про «контрактника» Агеева
00:18
Движение в районе площади Островского перекроют из-за оперного фестиваля
00:01
КС решит, кто заплатит за переоценку кадастра
10/07
В Белом доме поддержали новый законопроект о санкциях против России
10/07
На Украине отказался работать лоукостер Ryanair
10/07
За неделю клещевые инфекции обнаружили почти у трех десятков петербуржцев
10/07
Минэнерго: Ситуация с турбинами Siemens не повлияет на строительство ТЭС в Крыму
10/07
В Петербурге таксист вернул забытую сумку с бриллиантами
10/07
Мировые цены на нефть растут
10/07
В Москве 18 человек пострадали при пожаре в ТРК «РИО»
10/07
На Таврической начался ремонт дороги
10/07
В Петербурге за полгода введено больше 1,5 млн квадратных метров жилья
10/07
Арбитраж взыскал 3 млрд за поврежденный причал в Приморске
10/07
«Башнефть» не смогла отсудить деньги за исчезнувший бензин с охраны ЖД транспорта
10/07
По дороге из Волхова пропал один из лучших людей Петербурга
10/07
Siemens ищет виновника поставки в Крым таманских турбин
10/07
В Конюшенном ведомстве проведут противоаварийные работы
10/07
Пожар в трамвайном парке на Грибакиных локализовали
10/07
В Петербурге таксист выбросил пассажирку после отказа доплатить за скорость
10/07
Деревянный особняк на территории завода «Ильич» стал памятником регионального значения
10/07
На Грибакиных по повышенному номеру тушат трамвайный парк
10/07
Киев потребует от россиян электронную регистрацию для визита на Украину
10/07
Смольный в сентябре выставит городские рынки на торги
10/07
Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии
10/07
Гринпис заявил, что Радиевому институту не место в Санкт-Петербурге
10/07
Дочь Михаила Горшенева выступит на концерте его памяти
10/07
Соавтор «пакета Яровой» нашел в пабликах футбольных фанов оружие и наркотики
10/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 10 июля
10/07
Джоан Роулинг рассказала о новой сказке, висящей у нее в шкафу
10/07
Миллион поездок по суточным проездным в Петербурге - только за июнь
10/07
Музей воды покажет три экспозиции за один вечер
10/07
МЭР вновь предсказывает дефляцию в августе
10/07
Ремонты на Лесном и КАД собирают многокилометровые пробки
10/07
В Киеве признали, что доказать присутствие армии РФ в Донбассе не могут
10/07
Сотрудники МРЭО назвали новости об упрощении регистрации автомобилей чепухой
10/07
Петербуржцы, путешествующие по Енисею на катамаране, прошли полярный круг
10/07
В Сбербанке заработал банкомат, который выдаёт деньги без карты - по лицу
10/07
США впервые разместили систему Patriot в Литве
10/07
Массовое ДТП на Московском шоссе с пострадавшими остановило трассу
10/07
Суд отказался освободить бывшего главу Колпино за 5 млн рублей
10/07
Эрмитаж разрывает контракт на строительство нового фондохранилища
10/07
Комитет Думы по налогам уменьшит курортный сбор до 50 рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
11.07.2017 09:48

Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров

Мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии после аварии, произошедшей ночью 11 июля на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности (Калининский район Санкт-Петербурга).

По словам очевидцев, он столкнулся с такси «Дэу Нексия», шедшим налево, и от удара отлетел метров на 50 от мотоцикла.

Первую помощь оказывали сотрудники скорой и МЧС, которые случайно оказались на месте ДТП. А вот очевидцев от медицинской помощи просили воздержаться.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
SPOT
22.05.2017 14:05

Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей

Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25

Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%

«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров
На месте ДТП в Веселом Поселке прохожий пытался украсть велосипед
Нефтяная дорога после ДТП стала пивной
Nissan в Петербурге перейдет на работу в две смены
На КАД выросла многокилометровая пробка
Приморское шоссе перекрыл автомобиль с упавшим на него столбом
Пять человек погибли в ДТП на Мурманском шоссе
Спасать тонущих на "Нашествии" поехал "Бобр"
Volvo отправил Hyundai в ограждение на Обуховской Обороны
Пенсионер сгорел в иномарке на Приморском шоссе
Х***ЕР останется у власти
Почему таксисты не хотят на светлую сторону
Маршрутки поехали мимо закона
Самый дорогой «Мерседес» в подарок от ПМЭФ
ОСАГО только для своих
Хороший петербуржец - пеший петербуржец
Где водителям лучше не ездить 9 мая
Петроградскую потеснят ради спорта
«АвтоВаз»: Агрессивным планам - агрессивный дизайн
Автокресла дошли до Верховного
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии

"Ленсвет"

Ангела на Александровской колонне осветили диодами - в 10 раз ярче

На Крымском мосту начали класть первый асфальт

Новости компаний
SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.