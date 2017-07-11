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11.07.2017 09:40
26 Комментариев

В Петербурге полицейские забрали 66 «агитационных» коробок Навального

Четверть миллиона листовок, больше полусотни футболок и ворох браслетов и наклеек с призывами голосовать за Алексея Навального сторонники оппозиционера в Петербурге не получат. Грузом заинтересовался Центр «Э».

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов дня 10 июля полицейские пришли с проверкой на склад «Деловых линий» на Московском шоссе, 52. Результатом ревизии стали 66 коробок, содержимое которых украшали лозунги в поддержку политика Алексея Навального на выборах в 2018 году. Груз с наклейками, браслетами, 61 футболкой и стопкой из 258 тысяч листовок правоохранители увезли с собой.

«Сотрудники полиции действовали в соответствии с российским законодательством. Мы не имели права им отказать», – объяснили нашему корреспонденту в «Деловых линиях».  В компании добавили, что такие визиты на склады были и в других городах, где также изъяли агитационную продукцию.

Напомним, в конце прошлой недели штаб Навального в Петербурге не дождался двух посылок из Москвы, доставку которых обеспечивали «Деловые линии». Активисты полагают, что несколько тысяч листовок затерялись после распоряжения «сверху». В транспортной компании тогда ответили, что посылки от политических активистов в Петербург «Деловые линии» не блокируют, а часть груза на тот момент ещё не дошла. Тем не менее представитель фирмы подтвердил, что в других городах вместо адресатов посылки «получает» полиция.

В минувшие выходные в десятках городов России прошёл «большой агитационный субботник», в рамках которого волонтёры раздавали листовки в поддержку Навального. В столичном МВД заявили, что 8 июля за нарушение порядка проведения публичных мероприятий в Москве задержали около 70 человек. Ещё около 50 были задержаны 9 июля. В Петербурге в отделы полиции в субботу доставили шестерых волонтёров, двое из которых – несовершеннолетние.

Справка:

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» объявил в декабре 2016 года о своих намерениях баллотироваться на президентских выборах и опубликовал свою предвыборную программу. Навальный тогда заявлял, что решил выдвинуть свою кандидатуру после того, как Верховный суд отменил приговор по «делу «Кировлеса».

В феврале 2017 года Ленинский суд Кирова, повторно рассмотрев дело, приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 500 тыс. руб. Кировский областной суд в мае оставил приговор в силе.


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комментарии пользователей (26)
chernousova
11 июля 2017 г. 11:55
Corsair:
А бойкотировать ДЛ— это будет круто...
Самое время, тоже подумываю. Тем более Деловые линии мне груз испортили и сейчас тянут резину с возмещением ущерба своими отписками. Понабрали грузчиками джамшутов и ломают ценные вещи стоимостью под несколько миллионов.
Rackodil
11 июля 2017 г. 11:38
Snaky: Нет, не начался. Поэтому можно проводить любую агитацию, не отчитываясь о её бюджете.
Rackodil
11 июля 2017 г. 11:37
ogal68: Кто проводит опросы, тот их и рисует. Верить этим опросам — всё равно, что верить Киселёву, Соловьёву, волхву Блудомиру и магу Тамерлану.
klonov
11 июля 2017 г. 11:22
Циник: Я знаю несколько книг, целиком состоящих из непроверенных и недоказанных суждений. И я не слышал об их изъятии на этом основании .
Дмитрий Н
11 июля 2017 г. 11:06
Snaky: Политическую рекламу можно распространять, и политической агитацией можно заниматься в период между выборами. Законом не запрещается.
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