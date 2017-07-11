В Петербурге полицейские забрали 66 «агитационных» коробок Навального

Четверть миллиона листовок, больше полусотни футболок и ворох браслетов и наклеек с призывами голосовать за Алексея Навального сторонники оппозиционера в Петербурге не получат. Грузом заинтересовался Центр «Э».

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов дня 10 июля полицейские пришли с проверкой на склад «Деловых линий» на Московском шоссе, 52. Результатом ревизии стали 66 коробок, содержимое которых украшали лозунги в поддержку политика Алексея Навального на выборах в 2018 году. Груз с наклейками, браслетами, 61 футболкой и стопкой из 258 тысяч листовок правоохранители увезли с собой.

«Сотрудники полиции действовали в соответствии с российским законодательством. Мы не имели права им отказать», – объяснили нашему корреспонденту в «Деловых линиях». В компании добавили, что такие визиты на склады были и в других городах, где также изъяли агитационную продукцию.

Напомним, в конце прошлой недели штаб Навального в Петербурге не дождался двух посылок из Москвы, доставку которых обеспечивали «Деловые линии». Активисты полагают, что несколько тысяч листовок затерялись после распоряжения «сверху». В транспортной компании тогда ответили, что посылки от политических активистов в Петербург «Деловые линии» не блокируют, а часть груза на тот момент ещё не дошла. Тем не менее представитель фирмы подтвердил, что в других городах вместо адресатов посылки «получает» полиция.

В минувшие выходные в десятках городов России прошёл «большой агитационный субботник», в рамках которого волонтёры раздавали листовки в поддержку Навального. В столичном МВД заявили, что 8 июля за нарушение порядка проведения публичных мероприятий в Москве задержали около 70 человек. Ещё около 50 были задержаны 9 июля. В Петербурге в отделы полиции в субботу доставили шестерых волонтёров, двое из которых – несовершеннолетние.