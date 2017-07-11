16 человек погибли при крушении военного самолета в США

Самолет KC-130 морской пехоты США потерпел крушение в дельте Миссисипи. По предварительным данным, на борту находились 16 человек, все они погибли.

Самолет упал на поле с соей десятого июля около 16:00 по местному времени в 85 милях (136 километрах) к северу от города Джексон. На месте падения самолета возник сильный пожар. Обломки KC-130 разбросаны в радиусе 5 миль (8 километров).

Представитель аэропорта Гринвуда, в зоне ответственности которого произошло крушение, сообщил, что у самолета на высоте 20 тысяч футов (6 тысяч метров) произошли «структурные разрушения». Другие подробности он не уточнил, сообщает «Медуза».

Официальные представители авиационных властей США и Минобороны пока никаких версий крушения не выдвинули.

Командование Морской пехоты США подтвердило в своем твитере факт крушения KC-130, пообещав сообщить подробности произошедшего позднее.

KC-130 — модификация военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, используемая для дозаправки в воздухе.