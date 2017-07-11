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11.07.2017 08:55

Минэкономики назвало Кубок конфедераций и холодную погоду причинами роста инфляции

Минэкономики России назвало проведение Кубка конфедераций одной из причин роста инфляции.

«Вклад в повышение инфляции внесло также и повышение темпа роста цен на услуги пассажирского транспорта, что, вероятно, связано с ростом спроса на них в период проведения Кубка конфедерации»,— сообщается в докладе министерства, который 11 июля цитирует «Коммерсантъ».

Определяющим фактором разгона инфляции министерство считает «динамику цен на плодоовощную продукцию». Рост цен на фрукты и овощи объясняют холодной погодой и истощением прошлогодних запасов овощей, которые пришлось восполнять из-за рубежа.

Издание напоминает: в июне инфляция составила 4,4% по сравнению с июнем прошлого года. В ЦБ эти данные назвали шоком. Стоимость овощей в июне увеличилась на 8,3%, продовольственная инфляция увеличилась до 4,8% с 3,9% в мае в годовом выражении.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в нескольких городах России, в том числе, в Петербурге.

 

 


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