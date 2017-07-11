Юная петербурженка выпала из окна девятиэтажки на проспекте Культуры

Первокурсница получила тяжёлые травмы в результате падения с высоты в Калининском районе Петербурга ночью 10 июля. В обстоятельствах инцидента разбирается Следственный комитет.

Как стало известно «Фонтанке», около трёх часов ночи скорую вызвали к одному из домов на проспекте Культуры. Помощь требовалась девушке 17 лет. Учащаяся петербургского колледжа выпала из окна лестничной площадки последнего, девятого этажа.

Девушка выжила – в тяжёлом состоянии её доставили в детскую больницу святой Марии Магдалины. Врачи диагностировали травмы головы и множественные переломы.