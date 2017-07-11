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11.07.2017 08:37

Юная петербурженка выпала из окна девятиэтажки на проспекте Культуры

Первокурсница получила тяжёлые травмы в результате падения с высоты в Калининском районе Петербурга ночью 10 июля. В обстоятельствах инцидента разбирается Следственный комитет.

Как стало известно «Фонтанке»,  около трёх часов ночи скорую вызвали к одному из домов на проспекте Культуры. Помощь требовалась девушке 17 лет. Учащаяся петербургского колледжа выпала из окна лестничной площадки последнего, девятого этажа.

Девушка выжила – в тяжёлом состоянии её доставили в детскую больницу святой Марии Магдалины. Врачи диагностировали травмы головы и множественные переломы.

 

 


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