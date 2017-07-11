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Общество
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11.07.2017 08:29

Кабмин ограничил покупку аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа

Правительство РФ дополнило перечень радиоэлектронной продукции иностранного производства, в отношении которой установлены ограничения при закупках для государственных нужд.

Постановление от 6 июля опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением», — сказано в документе.

В справке к документу поясняется, что в России разработаны микросхемы и модули для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, «не уступающие зарубежным аналогам». Кроме того, расширение списка направлено на «повышение конкурентоспособности» российской продукции и снижение зависимости отечественного рынка от импорта.

В список ранее были внесены ноутбуки, планшетные и карманные компьютеры, электронные книжки, кассовые терминалы и банкоматы и другая электроника.

 

 

Источник: РБК


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Кабмин ограничил покупку аппаратуры ГЛОНАСС из-за рубежа
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