Детский сад в Кемерово закрыли из-за радиации

Росприроднадзор обнаружил на территории муниципального детсада в Кемерово недопустимое количество радона в воздухе, деятельность учреждения приостановили на 60 суток.

Об этом 11 июля сообщается на сайте УФССП по Кемеровской области.

«После очередного ремонта в муниципальном детском саду, который работает уже более 50 лет, сотрудники Росприроднадзора по Кемеровской области приехали с плановой проверкой. Исследования показали, что воздух в нескольких комнатах содержит превышенное содержание радона», — говорится в сообщении.

После этого сотрудники Росприроднадзора обратились в суд.

«Деятельность учреждения приостановили на 60 суток. Стоит отметить, что из более чем 40 воспитанников большая часть уже ходит в другие детские сады», — цитирует сообщение приставов «Газета.ру».

Откуда взялся радон в детском саду, пока неизвестно.