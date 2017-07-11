В пользу детей с тяжелой инвалидностью пройдет забег «Красота во благо»

Благотворительный забег «Красота во благо» состоится на Крестовском острове 15 июля. Его проводит благотворительная организация «Перспективы», уже 20 лет работающая в интернатах и помогающая детям с тяжелой инвалидностью, живущим в семьях.

Вместо обычных взносов участники забега сделают пожертвования на программу комплексной поддержки детей с самыми тяжелыми нарушениями в Детском доме № 4 в Павловске, в котором уже много лет работают волонтеры «Перспектив».

Идея забега «Красота во благо» принадлежит Екатерине Глаголевой, врачу-косметологу, которая, будучи еще студенткой Педиатрической Медицинской Академии, побывала в детдоме для детей-инвалидов. Екатерина навещала там одну из воспитанниц – девочку с тяжелыми нарушениями по имени Соня. Однажды Екатерина приехала, но ей сказали, что Сони больше нет. Девушка думала, что случилось самое страшное, и ее никто не разубедил в этом.

Через несколько лет Екатерина приехала во взрослый психоневрологический интернат и там увидела Соню, которую несколько лет назад перевели туда из детского дома. «Бросилась к ней с таким криком «я тебя нашла!», все вокруг, наверное, перепугались!», – рассказывает Екатерина, ныне владелица косметической клиники. С тех пор Екатерина – постоянный друг и помощник «Перспектив».

Для участников забега проведут разминку инструкторы студии танца и йоги, так что это отличная возможность познакомиться поближе с этими направлениями фитнеса, поддерживать силы бегунов будут особые функциональные соки, разработанные европейскими диетологами, а призами станут сертификаты в салоны красоты и фитнес-клубы.

Участников от 18 лет ждут дистанции 1, 3 и 6 км. Для детей 6 – 10 лет приготовлена отдельная трасса в 500 метров и специальные призы. Все партнеры помогают забегу бесплатно, а все собранные средства станут реальной помощью детям в детском доме.

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте «Перспектив» – http://perspektivy.ru/zabeg/. Так же на сайте можно ознакомиться с программой забега, а в дальнейшем – с результатами.