Турция договорилась с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока»

Турция достигла договоренности с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на ее территории. Об этом 11 июля рассказал генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан.

Менеджер отказался раскрыть информацию по процентному соотношению оплаты, заявив лишь, что «процесс получения разрешений на вторую ветку продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нет».

10 июля министр энергетики России Александр Новак рапортовал, что «Газпром» проложил 50 километров газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.

Россия объявила о прекращении работ по строительству «Южного потока» через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии в декабре 2014-го года в пользу нового газопровода в сторону Турции. В начале мая 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

30 мая было заявлено, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, в июне вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани сообщил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».