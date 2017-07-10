В Белом доме поддержали новый законопроект о санкциях против России

Белый дом полностью поддерживает подготовленный Конгрессом законопроект о санкциях в отношении России и Ирана. Об этом 10 июля заявил директор по вопросам законодательной деятельности при Администрации США Марк Шорт.

«Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции», — цитирует Шорта РИА Новости. При этом чиновник выразил сомнение, что документ в нынешнем виде получит поддержку как конгрессменов-республиканцев, так и демократов.

В свою очередь, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что вопрос санкций поднимался в ходе беседы президентов США и России на полях саммита G20 в немецком Гамбурге. При этом она отметила, что ей «неизвестно», изменилась ли позиция Трампа по этому вопросу после встречи.

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции. Формально положения об антироссийских санкциях заложены в более широкий законопроект, предусматривающий ужесточение санкционного режима против Ирана.

17 июня Владимир Путин заявил, что готовящиеся против Москвы санкции не приведут к коллапсу и не поставят Россию в тупик, но осложнят российско-американские отношения.

Американская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Москва подобные обвинения отвергает.