На Украине отказался работать лоукостер Ryanair

Европейский лоукостер Ryanair отказался работать на Украине из-за разногласий с аэропортом Киева. О своем решении компания сообщила на официальном сайте 10 июля.

Отмечается, что киевский аэропорт Борисполь не выполнил соглашение, достигнутое с должностными лицами аэропорта и нынешним гендиректором аэропорта Павлом Рябикиным в марте 2017 года.

Ryanair извинилась перед пассажирами и объявила, что возвращает средства за отмененные рейсы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Рябикин называл текущий контракт с лоукостером экономически невыгодным для аэропорта, ожидая убытков в размере 2 млрд гривен в год.