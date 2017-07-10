Минэнерго: Ситуация с турбинами Siemens не повлияет на строительство ТЭС в Крыму

Глава министерства энергетики России Александр Новак уверен, что строительство теплоэлектростанции на Крымском полуострове будет закончено в срок, даже если турбины придётся отозвать.

Как сообщает 10 июля «Коммерсант», Новак уверил, что первые блоки ТЭС будут запущены в первом квартале 2018 года. Он добавил, что проект в любом случае будет реализован в рамках действующего законодательства, с теми турбинами, которые есть в наличии, или же с другими.

Напомним, ранее компания Siemens, которая поставила в Тамань турбины, сообщила что как минимум две из них были переправлены в Крым, хотя такие поставки запрещены европейскими санкциями. Как следует из заявления Siemens, компания планирует подать иски о прекращении поставок и будет добиваться перебазирования турбин с полуострова в место назначения — Тамань. Кроме того, компания инициирует уголовное расследование в отношении «ответственных лиц».