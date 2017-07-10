В Петербурге таксист вернул забытую сумку с бриллиантами

Пассажирка петербургского такси оставила в салоне сумку с кольцом и серьгами с бриллиантами. Таксист оказался порядочным и сдал вещи в «стол находок».

Как сообщает министерство внутренних дел России 10 июля, кроме драгоценностей в сумке лежали документы и деньги, а всего имущества набралось примерно на полмиллиона рублей. Владелица собиралась улетать за рубеж из Пулково, когда обнаружила пропажу.

Она обратилась в полицию, а те оперативно нашли 22-летнего таксиста. Сумку со всем содержимым он сдал в бюро находок аэропорта, после чего её вернули хозяйке.