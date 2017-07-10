В Москве 18 человек пострадали при пожаре в ТРК «РИО»

Пожар в торговом комплексе «РИО» на северо-востоке Москвы на площади тысячи квадратных метров ликвидирован вечером 10 июля.

Агентству ТАСС рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве, что с огнем по четвертому номеру сложности боролись более 400 человек и 118 единиц техники.

Также сообщается, что пожарные спасли из горящего здания ТРК на Дмитровском шоссе четырех человек. В свою очередь «Интерфакс» выяснил, что состояние спасенных оценивается как крайне тяжелое, они доставлены в реанимацию.

В ведомстве уточнили, что число пострадавших при пожаре достигло 18 человек, 14 из них уже доставлены в больницы.