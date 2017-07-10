В Петербурге за полгода введено больше 1,5 млн квадратных метров жилья

В Северной столице в первой половине 2017 года введены 1 млн 636 тысяч квадратных метров жилья, сообщил 10 июля Петростат. По данным статистического ведомства, это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В квартирах эти данные выглядят еще более оптимистично: построены и введены в эксплуатацию 32959 квартир, что на 46,1% больше, чем в первые полгода 2016-го.

72,2% домов построены российскими коммерческими компаниями. По данным Единого реестра застройщиков, в первой половине 2017 года на первом месте по вводу жилья в Петербурге оказалась компания «Главстрой-СПб» с 186 тысячами квадратных метров. На втором месте «Группа ЛСР» (133 тысячи), на третьем – Setl Group (108 тысяч). На четвертое место вышла ГК «Город», чей рывок обусловлен разрешением на ввод первых двух домов ЖК «Ленинский парк», выданным 4 июня Госстройнадзором.

За «Городом» на пятом месте встал СК «Дальпитерстрой», на шестом – ДК «Леонтьевский мыс». Холдинг RBI занимает седьмое место.