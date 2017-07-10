Арбитраж взыскал 3 млрд за поврежденный причал в Приморске

Около трех миллиардов рублей заплатят компании Pontoporos Special Maritime Enterprise и Delta Tankers Ltd, судно которых в ноябре 2016 года повредило причал порта Приморск. Решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как следует из текста решения, опубликованного 7 июля, с компаний взыскивается 2,3 млрд рублей в пользу «Транснефть-Порт Приморск» и 713 млн рублей — в пользу ООО «Приморский торговый Порт». Pontoporos Special Maritime Enterprise является собственником танкера Delta Pioneer. А Delta Tankers Ltd была его оператором в ноябре 2016 года, когда из-за обрыва буксировочного троса танкер врезался в причал. По мнению суда, экипаж превысил скорость, а капитан и лоцман допустили ошибки.

Видео с записью инцидента 47news публиковали 24 ноября прошлого года. О пострадавших ничего не сообщалось.