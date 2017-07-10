«Башнефть» не смогла отсудить деньги за исчезнувший бензин с охраны ЖД транспорта

Компания «Башнефть» безуспешно попыталась взыскать с Ведомственной охраны железнодорожного транспорта России деньги за пропавший бензин. Возбужденное уголовное дело о хищении груза Арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти счел необоснованным доводом и отказал в удовлетворении иска. Решение опубликовано 10 июля на сайте суда.

Из материалов дела следует, что летом 2016 года на станции «Новоуфимская» Куйбышевской железной дороги ответчик принял к охране вагон-цистерну с бензином марки АИ-95 массой более 50 тысяч кг. Через несколько дней груз прибыл на пути пользования ООО «Несте-Санкт-Петербург».

После комиссионного осмотра продукции выяснилось, что почти 6 тысяч кг бензина исчезло. Кроме того, в рамках приемки было установлено, что сама цистерна не вскрывалась, а какие-либо повреждения у вагона отсутствуют.

По договору, заключенному между истцом и ответчиком, в этом случае охрана не несет ответственности за ущерб заказчику. Однако ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» все равно подала иск на 272 тысячи рублей. В качестве своего довода истец привел уголовное дело о хищении груза нефтяной компании. Его возбудили в отношении двух сотрудников охранного предприятия, которые находятся под домашним арестом.

Судья Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти Ольга Клиницкая отклонила этот довод, поскольку предоставленные материалы носят предварительное заключение о причинах утраты. В итоге, в удовлетворении денежных требований «Башнефти» было отказано.