Siemens ищет виновника поставки в Крым таманских турбин

Компания Siemens заявила, что проданные "Технопромэкспорту" турбины для строительства тепловой электростанции в Тамани были перевезены в находящийся под санкциями Крым. Фирма грозит судебными исками.

Как сообщают СМИ 10 июля, как минимум две из четырёх проданных "Технопромэкспорту" турбин оказались на территории Крыма, что нарушает санкции, введённые Европейским союзом в отношении полустрова, вошедшего в состав России. Siemens намерен добиться возвращения турбин в Краснодарский край. Кроме того, прекратит работу дочерняя структура немецкой компании "Интеравтоматика", которая занимается сервисным обслуживанием. Siemens также грозится проверить всех российских партнёров на предмет аналогичных нарушений.

Ранее стало известно о том что структура "Ростеха" приобрела турбины для крымской станции на вторичном рынке и заявляет, что они российского происхождения. Из-за этих сообщений Siemens начала внутреннее расследование.