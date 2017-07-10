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10.07.2017 21:22

В Конюшенном ведомстве проведут противоаварийные работы

Две очереди противоаварийных мероприятий в отношении здания Конюшенного ведомства в Петербурге оценили в 70 млн рублей. На работы дадут полгода.

Согласно данным сайта госзаказа, ГБУ «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» объявил конкурсы 10 июля. В одном случае речь идет о  работах по усилению фундаментов и устройству гидроизоляции. Стартовая цена — 37 млн рублей.  Усиление перекрытий, сводов монье и купола  – это еще 34 млн рублей. Для начала подрядчику придется получить разрешение комитета по охране памятников, после чего у него будет 155 дней на завершение работ. Победителя определят 8 августа.

Ремонт здания решено увязать с ремонтом набережной Мойки. Проект концепции развития Конюшенного ведомства разработали Государственный музей истории Санкт-Петербурга совместно с комитетом по культуре. До конца марта 2018 года завершат работы со зданием, до осени — с набережной.

Конюшенное ведомство на одноименной площади передали под культурное пространство в 2016 году. До этого, под давлением градозащитников, Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель. Стоимость реставрации здания ранее оценивалась в 3 – 6 млрд рублей.


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STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
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