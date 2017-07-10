В Конюшенном ведомстве проведут противоаварийные работы

Две очереди противоаварийных мероприятий в отношении здания Конюшенного ведомства в Петербурге оценили в 70 млн рублей. На работы дадут полгода.

Согласно данным сайта госзаказа, ГБУ «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» объявил конкурсы 10 июля. В одном случае речь идет о работах по усилению фундаментов и устройству гидроизоляции. Стартовая цена — 37 млн рублей. Усиление перекрытий, сводов монье и купола – это еще 34 млн рублей. Для начала подрядчику придется получить разрешение комитета по охране памятников, после чего у него будет 155 дней на завершение работ. Победителя определят 8 августа.

Ремонт здания решено увязать с ремонтом набережной Мойки. Проект концепции развития Конюшенного ведомства разработали Государственный музей истории Санкт-Петербурга совместно с комитетом по культуре. До конца марта 2018 года завершат работы со зданием, до осени — с набережной.

Конюшенное ведомство на одноименной площади передали под культурное пространство в 2016 году. До этого, под давлением градозащитников, Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель. Стоимость реставрации здания ранее оценивалась в 3 – 6 млрд рублей.