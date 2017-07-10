В Петербурге таксист выбросил пассажирку после отказа доплатить за скорость

В Петербурге ищут таксиста, выбросившего пассажирку из салона за отказ доплачивать сверх тарифа. Он хотел прокатить с ветерком, а она никуда не торопилась.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, поисками полиция озадачилась вечером 5-го, после звонка петербурженки в диспетчерскую службу «Везёт». Прилетевшая из Самары женщина попросила машину к Пулково. Поездку до улицы Коммуны диспетчерская оценила в 840 рублей, к аэропорту был подан белый «Логан» с цветографией «Везёт».

Светловолосый высокий водитель лет пятидесяти по дороге от терминала к Пулковскому шоссе предложил женщине сэкономить время и проехать по кольцевой. Но время – деньги, недвусмысленно намекнул извозчик, и оценил скорость в 200 рублей сверху.

«Я никуда не тороплюсь, поедем за 840», – ответила пассажирка и устроилась поудобнее.

Водитель остановился, признался в антипатии к прижимистой клиентке и велел высаживаться. Она ответила, что променяет салон на дождливую обочину после нового вызова. В разговоре с диспетчером, конечно, прозвучала и причина смены автомобиля. Таксист ответил емкой бранью, обошел свой «Логан», открыл дверь, выбросил пассажирку из салона и спешно уехал.

Женщина добралась до дома на другом такси и обратилась в 13-й отдел полиции Красногвардейского района. Телесные повреждения на руках зафиксировала в травмпункте.

Служба «Везет» (юридическое лицо – «Рутакси») приковала к себе внимание в декабре 2016 года после смерти престарелого пассажира Льва Гридюшка. Водитель завез его в ошибочную деревню, где и оставил. Пенсионер умер. Уголовное дело возбудили по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». В апреле 2017 года у «Везет» прошли очередные обыски, из-за изъятых серверов обслуживание клиентов временно приостанавливалось.