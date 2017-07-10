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11.07.2017 10:22
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На Интендантские склады попросят больше денег и времени

Первую очередь Интендантских складов планируют сдать к культурному форуму — то есть к ноябрю. Окончание ремонта сдвигается на 2018 год, там же будут искать и деньги на него.
На Интендантские склады попросят больше денег и времени
Михаил Огнев

Очередной конкурс на ремонт Интендантских складов на улице Глинки, 2, не состоялся — не заявился ни один участник. Объект, с которым собирались разобраться еще в мае 2017 года, уже точно переносится на следующий год. Подождать придется сразу нескольким учреждениям, которые собираются разместиться на новых площадях. К ноябрю твердо рассчитывают заселить дирекцию Петербургского международного культурного форума, благо сам форум тоже выпадает на осень. Чтобы избежать повторного конфуза с отсутствием заявок, подрядчикам обещают увеличить стоимость контракта — правда, дополнительного финансирования в этом году уже не выбить.

Конкурс на завершение ремонта Интендантских складов Северо-Западная дирекция Минкульта объявила 13 июня. Стартовая цена составляла 262 млн рублей, закончить надо было к 1 декабря. В начале июля вскрыли конверты и не обнаружили там ни одной заявки. Вообще-то объект разыграли еще в мае, победителем назвали «Компакт-плюс», однако итоги, по требованию УФАС, аннулировали. Интересно, что тогда доводить ремонт до ума предлагали за 287 млн рублей — и к 1 ноября.

Речь идет о том, что не доделал «Ремстройфасад» по 900-миллионному контракту 2015 года. Соглашение с ним было расторгнуто в мае 2017 года, порядка 60 млн рублей заказчик взыскивает через суд, очередное заседание состоится уже на этой неделе. Неожиданное для многих понижение суммы контракта на 25 млн рублей (с 287 до 262 млн) в дирекции объясняют просто: деньги «отщипнули», чтобы объявить отдельный конкурс на корректировку проектно-сметной документации.

«Сильно изменились запросы к помещениям со времен последней редакции, – говорит Наталья Волынская, глава дирекции. – У нас часть помещений была в резервном фонде, теперь мы решили их частично задействовать».

Кроме того, ранее стало известно, что во дворе комплекса будет организовано общественное пространство.

Между тем эксперты говорят, что отсутствие интереса со стороны возможных участников связано отнюдь не с сокращением стоимости контракта на цену проектной работы. Реальные затраты на завершение реконструкции они оценивают примерно в 450 млн рублей.

«Стоимость увеличится как раз по результатам корректировки документации, – подтверждает Наталья Волынская. – Но, конечно, уже не в этом году. Пока мы не дробили проект на очереди, заявляться будем по всему объему сразу, а потом изыскивать средства на продолжение работ».

Приблизительно уже понятно, как именно будет разделен ремонт на этапы: к ноябрю новую прописку должна получить дирекция Петербургского международного культурного форума (само мероприятие пройдет в городе 16-17 ноября). Далее на очереди остальные новоселы — сама дирекция Минкульта, Российское военно-историческое общество, Государственный центр современного искусства и Консерватория, которая уже занимает часть отремонтированных помещений, но из-за тесноты вынуждена даже увольнять сотрудников. В итоге сроки сдвигаются на 2018 год.

Конкурс на проектирование капремонта и реставрации еще в 2014 году выиграл «Арм Рест». Проектно-сметная документация была подготовлена, однако источники «Фонтанки» на строительном рынке предполагают, что рабочую «Ремстройфасад» фактически делал на ходу с помощью специальной группы.

На ту же схему был рассчитан конкурс на 287 млн рублей; с ним не вышло, и к очередной попытке документацию решили отделить от строительных работ. Задумка смотрится неочевидно: из-за спешки одновременно объявить конкурсы на изменение проекта и на само строительство, при этом техзадание оставить прежним. Специалисты говорят, что разработка рабочих документов тоже недооценена заказчиком — как и сама реставрация.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

Справка:

Здание Главного кригс-комиссариата (Интендантских складов) было построено в 1772 – 1777 годах, архитектор не установлен. В первой половине ХХ века к трем этажам пристроили еще два. Общая площадь составляет 7 тысяч квадратных метров. Является историческим памятником.


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