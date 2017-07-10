На Грибакиных по повышенному номеру тушат трамвайный парк

Одно из зданий трамвайного парка в Невском районе Петербурга загорелось вечером 10 июля. Пожарные борются с огнём по повышенному номеру сложности.

Как сообщили "Фонтанке" в региональном управлении МЧС, горит ангар на улице Грибакиных, дом 3. Пожарные приехали на место в 19:35 и уже через минуту подняли уровень сложности возгорания до 1-Бис. Площадь пожара – 30 квадратных метров. Тушат его 32 человека с помощью 10 единиц техники.

В ГУП "Горэлектротранс" "Фонтанке" сообщили, что загорелась горючая жидкость одном из объектов инфраструктуры – в ангаре подрядная организация проводит строительные работы. Трамваи огонь не задел.