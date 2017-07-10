Деревянный особняк на территории завода «Ильич» стал памятником регионального значения

Фото: предоставлено КГИОП

Фото: предоставлено КГИОП

Особняк Н.Н.Струка, часть петербургского Абразивного завода «Ильич» в Красногвардейском переулке, 23, лит. Д, стал памятником регионального значения. Как сообщает комитет по охране памятников (КГИОП) 10 июля, распоряжение о включении здания в реестр объектов культурного наследия регионального значения было подписано 5 июля.

Николай Николаевич Струк – петербургский немец, инженер-технолог — в конце XIX открыл в бывшем Головинском (ныне Красногвардейском) переулке Первую российскую фабрику наждачных изделий, преобразованную затем в «Наждачный, проволочный и машиностроительный завод Н. Н. Струка». В 1903-1911 гг. по проекту Адольфа Бёме здесь выстроили несколько производственных корпусов, выполненных в «кирпичном стиле», а спустя год построено здание заводоуправления, сохранившееся по сей день. Ранее, в конце 1890-х годов, архитектор Ф. К. фон Пирвиц построил рядом с производственным корпусом особняк для владельца завода — изящное деревянное сооружение с шатровым крыльцом и пропильной резьбой. Оно и было признано памятником.



В 1918 году завод был национализирован и объединен с Чугунолитейным заводом «Бр. Экваль». В 1922 году его переименовали в завод «Ильич» с сохранением профиля – производство заточных инструментов и станков. После войны завод перешел на выпуск шлифовальных автоматов и полуавтоматов. В 1962 году на заводе было освоено производство синтетических алмазов, а в 1963 – начато изготовление инструментов из них. Сегодня предприятие продолжает выпуск скоростных кругов из современных материалов.

Территория рядом со вновь выявленным памятником вскоре может быть застроена: на участке общей площадью 17,8 га, принадлежащем заводу «Ильич плюс» и расположенному рядом ОАО «Завод прецизионного станкостроения», ГК «ЦДС» готовит проект нового жилого комплекса с тринадцатиэтажными зданиями, двумя детсадами и школой — всего на 300 тысяч кв. метров жилья. Начать стройку планируется во второй половине 2017 года. Ранее оба предприятия подавали заявку о корректировке правил землепользования и застройки, чтобы установить на участке высотность не в 40, а в 45 метров.

Сегодня, по данным СПАРК, оба производства аффилированы с Феликсом Длином, бизнес-партнером президента «РуссНефти» Михаила Гуцериева.