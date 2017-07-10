Киев потребует от россиян электронную регистрацию для визита на Украину

Для въезда на территорию Украины гражданам России с 1 января 2018 года надо будет сначала зарегистрироваться на сайте МИДа. Пройти эту процедуру нужно будет и тем россиянам, которые живут на Украине. О передвижении по стране тоже придется сообщать.

Как сообщают СМИ, с таким заявлением выступил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. На заседании совета 10 июля также в очередной раз обсуждали введение биометрического контроля на украинской границе. В предыдущий раз вопрос снятия отпечатков пальцев с россиян обсуждался в конце июня.

Все эти меры, по словам Турчинова, должны заработать не позднее января будущего года. Пока между Россией и Украиной существует безвизовый режим для посещений, не превышающих 90 суток.

Напомним, ранее вопрос контроля въезда российских граждан обсуждали и в министерстве иностранных дел Украины. Прозвучал вариант полного закрытия границы, если того потребует политическая ситуация.