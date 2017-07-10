Смольный в сентябре выставит городские рынки на торги

Первые торги на аренду пяти городских продовольственных рынков Смольный проведет осенью 2017 года. Об этом «Фонтанке» сообщил сегодня, 10 июля, замглавы комитета имущественных отношений Александр Герман.

Первым в сентябре должен пойти с молотка Кузнечный рынок – Смольный уже направил в адрес нынешнего оператора ООО «Кузнечный рынок» уведомление о прекращении договорных отношений и дал срок до конца лета, чтобы тот освободил площади. Следом за ним – Мальцевский, Московский, Невский и Ломоносовский рынки.

О планах Смольного устроить реконструкцию рынков стало известно в мае 2017 года: чиновники выяснили, что гастрономические потребности горожан они не удовлетворяют, а больших доходов казне не приносят. Тогда сообщалось, что первые торги могут пройти уже в июле, однако чиновники решили взять паузу, чтобы изучить, насколько данные объекты интересны бизнесу.

Получить комментарий от ООО «Кузнечный рынок» на момент публикации не удалось. По данным СПАРК, компания принадлежит петербургским предпринимателям Николаю Нарышкину, Ларисе Шульц, Алии Фроловой и Ирине Яковлевой. Актуальных данных о финансовом состоянии компании нет.