За рынки возьмутся с креативом

Устричные бары, центры духовности и академия блогеров — такие идеи развития петербургских продовольственных рынков предложили инвесторы. Окончательный выбор сделает лично губернатор.

Профессиональных продуктовых ретейлеров среди авторов концепций не оказалось. Зато заняться развитием рынков готов петербургский девелопер Fort Group, московское архитектурное бюро Zemsky Group и обувной холдинг Zenden. «Фонтанка» изучила предложенные проекты.

Смольный проведет торги на аренду пяти городских продовольственных рынков осенью 2017 года. Об этом «Фонтанке» сообщил замглавы комитета имущественных отношений Александр Герман. Первым в сентябре пойдет с молотка Кузнечный рынок, – Смольный уже направил в адрес нынешнего оператора уведомление о прекращении договорных отношений и дал срок до конца лета, чтобы тот освободил площади. Следом за ним последуют Мальцевский, Московский, Невский и Ломоносовский рынки.

О планах Смольного устроить реновацию рынков стало известно в мае 2017 года: чиновники выяснили, что гастрономические потребности горожан они не удовлетворяют, а больших доходов казне не приносят. Однако тогда городские власти не смогли сформулировать, что хотят видеть на месте нынешних рынков, и предложили бизнесу поделиться своими идеями.

За два месяца потенциальные инвесторы прислали 21 концепцию развития рынков Северной столицы. Больше всего потенциала предприниматели увидели в Кузнечном рынке — им заинтересовалось шесть компаний. На втором месте Мальцевский рынок (пять заявок), на третьем — Ломоносовский (четыре заявки). Идеи развития Невского и Московского рынков предложили по три компании.

Полный список интересантов Смольный не раскрывает. Однако, как стало известно «Фонтанке», среди них есть петербургский девелопер Fort Group, московское архитектурное бюро Zemsky Group, а также обувной холдинг Zenden. А вот крупных продуктовых сетей среди них не оказалось, хотя до этого высказывались опасения, что именно им достанутся рынки, подчеркнул Александр Герман.

Fort Group положила в основу своего предложения мадридский San Miguel и московский Даниловский рынок, рассказал «Фонтанке» управляющий партнер компании Максим Левченко.

«Мы считаем, что продовольственная функция должна сохраниться. Но за счет современного оборудования и световых решений рынки должны стать местом притяжения как местных жителей, так и туристов», – рассказал он.

Рынки в спальных районах (Ломоносовский, Невский и Московский) должны сфокусироваться на продаже качественных и доступных продуктов, а вот в центральных (Кузнечный и Мальцевский) имеет смысл объединить торговлю с ресторанным направлением. Одна из идей — когда повара на месте готовят блюда из приобретенных клиентом на рынке продуктов. Инвестиции в проект могут колебаться от 50 млн рублей до 1,5 млрд рублей, отметил Максим Левченко. Однако срок их окупаемости будет зависеть от того, какие условия предложит Смольный. Решение об участии в торгах Fort Group примет после появления конкурсной документации.

Московское бюро Zemsky Group видит потенциал в первую очередь в Кузнечном и Мальцевском рынках. Первый она предлагает развивать «как объект культурного наследия». Подновив облик здания, компания хочет создать внутри четкое зонирование — для каждой продовольственной группы должны быть обустроены специальные прилавки-острова. На Мальцевском рынке первый этаж планируется отдать торговцам, а на антресолях разместить тематические рестораны «Кухни мира».

Zemsky Group уже имеет за плечами проектирование рынков в Москве и Подмосковье, а также в данный момент ведет в Северной столице реконструкцию Василеостровского рынка (среди совладельцев, по данным СПАРК, – Владимир Хурцилава, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром инвест»), рассказал «Фонтанке» основатель и руководитель компании Владислав Земский. По его словам, компания будет участвовать в торгах как управляющая компания, а деньги на реконструкцию рынков будут вкладывать привлеченные ей инвесторы, в числе которых один из крупнейших продавцов обуви в России – холдинг Zenden.

Сейчас Zenden заканчивает строительство продовольственного рынка в Пятигорске и намерена использовать этот опыт в других регионах, рассказал «Фонтанке» директор по рознице компании Александр Сарычев. Потребность в таких форматах будет расти по мере того, как власти города будут избавляться от незаконных ларьков, считает топ-менеджер. В Северной столице компания рассматривает Кузнечный, Мальцевский и Ломоносовский рынки. Акцент планируется сделать на товарах местных фермеров, недостающее закупать у производителей с юга России. Инвестиции в проект Александр Сарычев спрогнозировать затруднился, но в рынок Пятигорске Zenden вложит около 180 млн рублей, уточнил он.

Помимо довольно взвешенных проектов, предложенных Fort Group, Zemsky Group и Zenden , Смольному представили и ряд довольно оригинальных идей, однако их авторов Фонд имущества не раскрывает. К примеру, один предложил превратить Кузнечный рынок в «интерактивное пространство» и помимо собственно торговли организовывать там «культурно-массовые мероприятия». Другой потенциальный инвестор выдвинул концепцию «дружелюбного рынка», в которую включил «внедрение технологии бесконтактной оплаты» и «развитие культурно-духовной составляющей».

Московский рынок было предложено полностью отдать под торговлю рыбой, дополнив его устричным баром, вьетнамским бистро и винным бутиком. Но первое место, безусловно, принадлежит автору концепции по превращению Мальцевского рынка в медиакластер, объединяющий новостное интернет-агентство, детскую ТВ-студию, школу журналистики и академию блогеров. Впрочем, по словам Александра Германа, это предложение «проходит вне конкурса». «При подготовке к торгам мы будем исходить из того, что рынки должны остаться рынками», – пояснил он.

Однако последнее слово останется за губернатором, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Фонда имущества . Подготовленные бизнесом предложения будут направлены Георгию Полтавченко и уже он примет решение, в каком направлении должен развиваться каждый из объектов.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»