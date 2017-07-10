За рынки возьмутся с креативом
Профессиональных продуктовых ретейлеров среди авторов концепций не оказалось. Зато заняться развитием рынков готов петербургский девелопер Fort Group, московское архитектурное бюро Zemsky Group и обувной холдинг Zenden. «Фонтанка» изучила предложенные проекты.
Смольный проведет торги на аренду пяти городских продовольственных рынков осенью 2017 года. Об этом «Фонтанке» сообщил замглавы комитета имущественных отношений Александр Герман. Первым в сентябре пойдет с молотка Кузнечный рынок, – Смольный уже направил в адрес нынешнего оператора уведомление о прекращении договорных отношений и дал срок до конца лета, чтобы тот освободил площади. Следом за ним последуют Мальцевский, Московский, Невский и Ломоносовский рынки.
О планах Смольного устроить реновацию рынков стало известно в мае 2017 года: чиновники выяснили, что гастрономические потребности горожан они не удовлетворяют, а больших доходов казне не приносят. Однако тогда городские власти не смогли сформулировать, что хотят видеть на месте нынешних рынков, и предложили бизнесу поделиться своими идеями.
За два месяца потенциальные инвесторы прислали 21 концепцию развития рынков Северной столицы. Больше всего потенциала предприниматели увидели в Кузнечном рынке — им заинтересовалось шесть компаний. На втором месте Мальцевский рынок (пять заявок), на третьем — Ломоносовский (четыре заявки). Идеи развития Невского и Московского рынков предложили по три компании.
Полный список интересантов Смольный не раскрывает. Однако, как стало известно «Фонтанке», среди них есть петербургский девелопер Fort Group, московское архитектурное бюро Zemsky Group, а также обувной холдинг Zenden. А вот крупных продуктовых сетей среди них не оказалось, хотя до этого высказывались опасения, что именно им достанутся рынки, подчеркнул Александр Герман.
Fort Group положила в основу своего предложения мадридский San Miguel и московский Даниловский рынок, рассказал «Фонтанке» управляющий партнер компании Максим Левченко.
«Мы считаем, что продовольственная функция должна сохраниться. Но за счет современного оборудования и световых решений рынки должны стать местом притяжения как местных жителей, так и туристов», – рассказал он.
Рынки в спальных районах (Ломоносовский, Невский и Московский) должны сфокусироваться на продаже качественных и доступных продуктов, а вот в центральных (Кузнечный и Мальцевский) имеет смысл объединить торговлю с ресторанным направлением. Одна из идей — когда повара на месте готовят блюда из приобретенных клиентом на рынке продуктов. Инвестиции в проект могут колебаться от 50 млн рублей до 1,5 млрд рублей, отметил Максим Левченко. Однако срок их окупаемости будет зависеть от того, какие условия предложит Смольный. Решение об участии в торгах Fort Group примет после появления конкурсной документации.
Московское бюро Zemsky Group видит потенциал в первую очередь в Кузнечном и Мальцевском рынках. Первый она предлагает развивать «как объект культурного наследия». Подновив облик здания, компания хочет создать внутри четкое зонирование — для каждой продовольственной группы должны быть обустроены специальные прилавки-острова. На Мальцевском рынке первый этаж планируется отдать торговцам, а на антресолях разместить тематические рестораны «Кухни мира».
Zemsky Group уже имеет за плечами проектирование рынков в Москве и Подмосковье, а также в данный момент ведет в Северной столице реконструкцию Василеостровского рынка (среди совладельцев, по данным СПАРК, – Владимир Хурцилава, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром инвест»), рассказал «Фонтанке» основатель и руководитель компании Владислав Земский. По его словам, компания будет участвовать в торгах как управляющая компания, а деньги на реконструкцию рынков будут вкладывать привлеченные ей инвесторы, в числе которых один из крупнейших продавцов обуви в России – холдинг Zenden.
Сейчас Zenden заканчивает строительство продовольственного рынка в Пятигорске и намерена использовать этот опыт в других регионах, рассказал «Фонтанке» директор по рознице компании Александр Сарычев. Потребность в таких форматах будет расти по мере того, как власти города будут избавляться от незаконных ларьков, считает топ-менеджер. В Северной столице компания рассматривает Кузнечный, Мальцевский и Ломоносовский рынки. Акцент планируется сделать на товарах местных фермеров, недостающее закупать у производителей с юга России. Инвестиции в проект Александр Сарычев спрогнозировать затруднился, но в рынок Пятигорске Zenden вложит около 180 млн рублей, уточнил он.
Помимо довольно взвешенных проектов, предложенных Fort Group, Zemsky Group и Zenden, Смольному представили и ряд довольно оригинальных идей, однако их авторов Фонд имущества не раскрывает. К примеру, один предложил превратить Кузнечный рынок в «интерактивное пространство» и помимо собственно торговли организовывать там «культурно-массовые мероприятия». Другой потенциальный инвестор выдвинул концепцию «дружелюбного рынка», в которую включил «внедрение технологии бесконтактной оплаты» и «развитие культурно-духовной составляющей».
Московский рынок было предложено полностью отдать под торговлю рыбой, дополнив его устричным баром, вьетнамским бистро и винным бутиком. Но первое место, безусловно, принадлежит автору концепции по превращению Мальцевского рынка в медиакластер, объединяющий новостное интернет-агентство, детскую ТВ-студию, школу журналистики и академию блогеров. Впрочем, по словам Александра Германа, это предложение «проходит вне конкурса». «При подготовке к торгам мы будем исходить из того, что рынки должны остаться рынками», – пояснил он.
Однако последнее слово останется за губернатором, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Фонда имущества. Подготовленные бизнесом предложения будут направлены Георгию Полтавченко и уже он примет решение, в каком направлении должен развиваться каждый из объектов.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»