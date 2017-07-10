Гринпис заявил, что Радиевому институту не место в Санкт-Петербурге

Руководитель антиядерного проекта Гринпис России Рашид Алимов заявил 10 июля, что Радиевому институту имени Хлопина, в котором, по данным «Фонтанки», произошла утечка радиоактивных отходов, не место в городской черте Санкт-Петербурга.

«Утечка радиоактивных отходов в Радиевом институте подтверждает, что ядерным технологиям не место в крупных городах. Последствия аварий могут быть слишком серьёзными, и за безответственность атомщиков горожане расплатятся своим здоровьем. Именно поэтому мы выступаем против запуска реакторов плавучей АЭС в Петербурге», — заявил Алимов.

Также в Гринписе потребовали от петербургской прокуратуры предоставить точную информацию о том, какую опасность утечка несёт для жителей города и предпринять всё необходимое для их защиты, а виновников привлечь к ответственности. Ранее сегодня с подобным требованием выступили депутаты ЗакСа.