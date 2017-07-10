Соавтор «пакета Яровой» нашел в пабликах футбольных фанов оружие и наркотики

Сенатор Виктор Озеров 10 июля направил запрос в силовые ведомства с просьбой дать правовую оценку информации, которая размещается в фанатских футбольных пабликах в Сети. С помощью экспертов созданного им совета по безопасности он нашел там много запретного.

Как пишут СМИ, Озеров направил экспертам запрос в качестве председателя координационного совета негосударственной сферы безопасности. В преддверии Кубка конфедераций – 2017 члены совета провели мониторинг различных объединений фанатов футбола в Интернете и нашли там тех, кто «целенаправленно продвигает околонацистскую идеологию» и неуважительно относится к сотрудникам правоохранительных органов. Некоторые даже продают оружие и наркотики.

Озеров отметил, что всё это эксперты совета нашли в открытых источниках и в ходе своих изысканий не посягали «на тайну переписки, свободу совести или политических предпочтений».

Мониторинг, по словам сенатора, был в том числе с целью предотвращения подготовки каких-либо противоправных акций.

Виктор Озеров — соавтор «пакета Яровой», антитеррористических законопроектов, согласно которым операторы должны полгода хранить информацию, передаваемую пользователями с помощью мобильной связи с возможностью ее расшифровать. Поэтапное вступление закона в силу начнется с 1 июля 2018 года.

Озеров обращает внимание на футбольных болельщиков не впервые. Так, в октябре 2014 года он предложил пускать фанатов на стадионы только по паспорту. В ноябре 2016 года Путин подписал законопроект, по которому для покупки билета на матч необходимо показать паспорт. Также был создан «черный список» болельщиков, который ведет МВД. В нем уже значатся несколько петербуржцев.

Матчи Кубка прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Победителем турнира стала сборная Германии, в финале обыгравшая чилийцев. В следующем году РФ принимает чемпионат мира по футболу – 2018.