«Фонтанка» за 60 секунд – 10 июля

В городском парламенте почитали «Фонтанку» и пошли в прокуратуру. Депутаты потребовали провести проверку по нашему материалу об утечке из Радиевого института.

История вообще занятная. На площадке института у площади Мужества произошла утечка отходов. Причем, как оказалось, институт в курсе, уже пять лет. Теперь о том, что вода в городе может быть загрязнена опасными отходами, знают и наши читатели. Подробности здесь.

А еще сегодня в городе ловят ненастоящего сотрудника ФСБ. Мужчина – пациент психбольницы, и вчера сбежал. Так что если к вам подойдет на улице человек в штатском – требуйте «корочку».

На дорогах тоже неспокойно. Массовое ДТП произошло на Московском шоссе. Там всё серьёзно.

Крупные пробки собрали сегодня КАД и Лесной проспект – там идет внезапный ремонт. Водители Петербурга любят сюрпризы.

Следственный комитет год разбирался в истории о смерти полуторагодовалого ребенка от удара током. Оказалось, что причина – в незаземленной кабельной сети дома. Теперь на скамье подсудимых – сотрудник «Ростелекома». Причем он это оборудование не устанавливал. Но проверить был должен.

Эрмитаж устал ждать. Строительство нового фондохранилища в Приморском районе запаздывает на 8-9 месяцев. В июне подрядчику уже предложили выплатить неустойку, но тот пошел в суд. Теперь музей подсчитал все, разложил по полочкам и разрывает контракт. Чтобы «не разбазаривать государственные деньги».

Детский вопрос! Имя Игоря Комаровского известно практически всем, у кого есть дети. Журналисты [Фонтанки.Офис] поговорили с известным педиатром и рассказывают вам, как отличить хорошего детского врача от шарлатана, нужны ли прививки и не только.

Весело и шумно провели выходные на фестивале «Фонтанка-SUP». Кто принимал участие – ищите себя на фото и видео, кто на фестиваль не попал – смотрите и завидуйте.