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10.07.2017 19:13

Миллион поездок по суточным проездным в Петербурге - только за июнь

Туристический сезон принес Петербургу очередной рекорд использования умных проездных в метро и наземном общественном транспорте. Если с января по май включительно по проездным «на время» проехали 3 миллиона раз, то только за первый месяц лета — более миллиона.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту 10 июля, после усовершенствования системы электронного контроля оплаты проезда и появления билетов сроком от суток до 70 было приобретено более 227 тысяч проездных.

Самым популярным билетом «на время» оказался билет на пять суток: таких за полгода продано более 53 тысяч. За шесть месяцев пассажиры оплатили более 1,26 миллиона поездок по этим билетам. Чаще всего их покупали по понедельникам.

Что же касается остальных проездных, то билеты на одни и на семь суток купили по 35 тысяч каждый, на трое суток – около 28,5 тысяч, а на двое суток – более 26 тысяч.

С началом мая продажи трехдневных билетов выросли в 1,8 раза, 24-часовых — на 25%. В июне текущего года метрополитен впервые продал более 10 тысяч проездных на семь суток. В апреле продажи составляли всего 6 тысяч, а в мае – около 7,5 тысяч.

С начала года в Петербурге заработали новые виды билетов: 90-минутный, суточный (от одного дня до семи суток), а также студенческие, которые работают как в метро, так и в наземных видах общественного транспорта. Также с 1 января 2017 года в Петербурге резко подорожал проезд в общественном транспорте. Билет на троллейбус или автобус стоит 40 рублей, метро – 45 рублей.


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