Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии

Штраф за незаконную ловлю лосося грозит нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кержакову.

Как сообщает в понедельник «Карелинформ», игроку может грозить штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией судна.

Ранее Кержаков опубликовал в своем инстаграме фотографию богатого улова на Онежском озере. В каждой руке у форварда красуется по два огромных лосося. Однако ловля этой рыбы в Карелии и Вологодской области сейчас запрещена. В соответствии со статьей 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 год. Нарушение этого закона наказывается административным штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и орудий ловли. Также возможна дополнительная компенсация после уточнения ущерба, причинённого водно-биологическим ресурсам.

«Это надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб», – заявили в отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелии.

Ведомство планирует связаться с футболистом лично для выяснения всех обстоятельств его удачной рыбалки.

Ранее Кержаков устроил в своем инстаграме голосование, заканчивать ему карьеру игрока или еще немного поиграть. За продолжение карьеры можно было проголосовать, поставив отметку "нравится". На сегодняшний день таковых набралось более 26 тысяч человек.

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