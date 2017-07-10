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10.07.2017 19:45

Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии

Штраф за незаконную ловлю лосося грозит нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кержакову.
Кержакову грозит штраф за незаконную ловлю лосося в Карелии
фото с сайта instagram.com, пользователь a.kerzhakov11

Как сообщает в понедельник «Карелинформ», игроку может грозить штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией судна.

Ранее Кержаков опубликовал в своем инстаграме фотографию богатого улова на Онежском озере. В каждой руке у форварда красуется по два огромных лосося. Однако ловля этой рыбы в Карелии и Вологодской области сейчас запрещена. В соответствии со статьей 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 год. Нарушение этого закона наказывается административным штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и орудий ловли. Также возможна дополнительная компенсация после уточнения ущерба, причинённого водно-биологическим ресурсам.

«Это надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб», – заявили в отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелии.

Ведомство планирует связаться с футболистом лично для выяснения всех обстоятельств его удачной рыбалки.

Ранее Кержаков устроил в своем инстаграме голосование, заканчивать ему карьеру игрока или еще немного поиграть. За продолжение карьеры можно было проголосовать, поставив отметку "нравится". На сегодняшний день таковых набралось более 26 тысяч человек.

 

ФОТО ТУТ:

 

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

 


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