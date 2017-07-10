МЭР вновь предсказывает дефляцию в августе

Уровень инфляции из-за подорожания овощей не превысит годового прогноза в 3,8%. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, в августе даже возможно снижение цен, как в 2016 году.

Как сообщают СМИ, такой прогноз Орешкин дал в кулуарах выставки «Иннопром» в Екатеринбурге 10 июля. По его словам, всплеск цен на овощи и последующий за этим рост инфляции в июне до 4,4% не повлияет на итоги года.

«Если смотреть на базовую инфляцию, она продолжает замедляться, она находится на низких уровнях. Очищенные от сезонности показатели находятся ниже отметки 4% уже на протяжении пяти месяцев», – цитирует министра «Деловой Петербург». Он также заверил, что резкий рост цен на овощи уже начал замедляться и к августу стоит ждать дефляции.

Стоимость овощей в петербургских магазинах с начала года выросли в два раза. Эксперты связывают это явление с плохой погодой. В прошлом году такие же прогнозы дефляции в августе оправдались, цены по данным Росстата снизились впервые за пять лет.