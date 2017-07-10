В Киеве признали, что доказать присутствие армии РФ в Донбассе не могут

Спустя три года после начала конфликта на востоке Украины Киев не имеет никаких доказательств присутствия в Донбассе российской армии. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», – заявил Тука в интервью изданию «Апостроф».



Он отметил, что заявления об обратном, не подкрепленные фактами, могут делать только депутаты, «работая на свой электорат» и манипулируя им.