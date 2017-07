Фестиваль «Фонтанка-SUP»: Петербург, вот весло!

Двухметровый динозавр, крошка-спасатель, алтайский гребец и все-все-все: международный фестиваль «Фонтанка-SUP» стал петербургским праздником жизни, на котором никто не почувствовал себя лишним.

Гости и участники второго петербургского SUP-феста, организованного редакцией «Фонтанки», зазывали лето в Петербург всеми доступными способами — и, похоже, преуспели. Еще бы: настоящий карнавал на паддлбордах, конкурс бикини, непрекращающаяся пионерская зорька и первый спортивный кубок России по SUP-серфингу. Плавание по рекам и каналам на надувной доске с веслом становится новой «фишкой» Петербурга.

Первый фестиваль «Фонтанка-SUP» прошел не благодаря, а вопреки — погоде, времени года и прочим сложностям в октябре. И реакция общественности вдохновила «Фонтанку» продолжить это дело — но уже в июле. Правда, лето выдалось такое, какое выдалось. Но участники задали такого жару, что теперь в планах организаторов, не дожидаясь следующего года, отметить закрытие SUP-сезона — вместе, весело и, разумеется, с веслом.

День первый. Туда и обратно

В первый день международного фестиваля «Фонтанка-SUP» регистрацию для массового заплыва от канала Грибоедова до Невы прошли 200 человек, но немало было и таких, что вышли на 10-километровую дистанцию без регистрации — со своим паддлбордом.

К участникам фестиваля с приветствием обратился официальный партнер мероприятия Сергей Яворович,компания «Victoria Stenova»:

«От имени всех сотрудников нашей компании хочу поздравить участников, организаторов, партнеров этого замечательного фестиваля с его стартом. Отдельно хочется поздравить и поблагодарить его зрителей. И тех, кто сейчас присутствует здесь, и тех, кто будет поддерживать участников фестиваля на маршруте. Мы во второй раз поддерживаем фестиваль Сапсерфинга и рады,что стали свидетелями зарождения замечательной петербургской традиции. Удачи всем участникам!»

По уже сложившейся традиции участники заплыва придумывали себе яркие образы — а зрители на набережных и мостах голосовали, выбирая лучший костюм и самое интересное оформление доски.

А для серьезных претендентов на владение веслом был организован первый в России Кубок по SUP-серфингу. В первом этапе кубка на длинной дистанции — 8 км – приняли участие участие 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин.

В этот же день выбрали победительницу фотоконкурса «Мисс-SUP».

Маршрут SUP-карналава в этом году пролегал через Крюков канал по реке Фонтанке под Измайловским, Обуховским, Горсткиным, Семеновским, Лештуковым мостами, под мостом Ломоносова, Аничковым мостом, затем — под мостом Белинского, Пантелеймоновским мостом, после которого самые отчаянные обогнули Летний сад по Неве и по Лебяжьей канавке — чтобы вместе со всеми вернуться к точке старта.

В 9 утра на канале Грибоедова стартовала пестрая флотилия, в которой были замечены индейцы и волшебники, балерина и Мальвина, Банан и Клубничка, женщина-кошка и небольшая стайка готичных, но веселых черных ангелов (генеральный спонсор фестиваля, компания Victoria Stenova, выставил собственную команду), целая эскадра бабок-ежек с богатырем впридачу и по-настоящему пугающий волк-оборотень. На фоне свинцовых петербургских волн выделялись фавориты прошлого года — Пчелки и двухметровый Динозавр.

Путь «туда» дался участникам нелегко. Грести приходилось против течения, а в акватории Фонтанки всех отважных SUP-серферов атаковал боковой ветер. В выигрыше оказались те, кто выбрал карнавальные костюмы, максимально облегающие. Зрители то и дело окликали участников заплыва с мостов — кто в шутку просил подвезти, кто выяснял, где дают «такой же плотик».

Самому крупному участнику заплыва, Динозавру, пришлось особенно несладко: смотровое окошко надувного костюма быстро запотело, а короткие лапки ящера не были созданы для энергичной гребли. В каких-то 50 метрах от причала Фаберже настал самый драматический момент — Динозавр свалился с доски. Вдобавок у него сломалось весло! Спасательный катер, судя по всему, не зря взял его «на карандаш», – но тот умудрился снова вылезти на доску и, несмотря ни на что, проплыть всю дистанцию в обратном направлении. Чем окончательно покорил партнеров фестиваля, и те присудили ему специальный приз «за самое впечатляющее выступление» (номинация при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой «Газпром нефтью»).

На причале Фаберже в 11 часов SUP-парад торжественно принял почетный адмирал фестиваля, любимый «митек» Петербурга — Дмитрий Шагин и настоящий военный оркестр.

В среднем у участников ушло полтора часа, чтобы добраться до заветного причала, и сразу после парада большинство развернуло свои плавсредства обратно. Лишь около десятка отчаянных дошли до Невы. Всем хотелось успеть к награждению, назначенному на 13 часов. Как выяснилось, торопились напрасно — по течению это заняло всего полчаса.

На всем пути карнавала на главных мостах выступали артисты уличного театра «СоЛу» — пионеры, дядя Степа-милиционер и самая настоящая «девушка с веслом» в соблазнительном купальном костюме в оранжевый горох. Ритм задавали артисты барабанного шоу DrumTime. А неутомимые волонтеры бежали вдоль набережных и опрашивали петербуржцев и гостей города, какие карнавальные костюмы и падлборды им больше понравились. По результатам и определили победителей в номинациях «Лучший костюм» и «Лучшее оформление доски».

По итогам народного голосования первое место за лучший костюм присудили Синему Динозавру (а главным призом, между прочим, были 100 тысяч рублей от Северо-Западного банка "Сбербанк России"). Второе место досталось победителям прошлого года — видным за километр Пчелам. А третье — веселой компании из трех Бабок-Ежек и Богатыря в сверкающей кольчуге, которые прошли всю дистанцию на многоместном биг-сапе, как самая настоящая «делегация Лукоморья».

Третье место за лучшее оформление доски досталось тоже им. Оказалось, что все участники «делегации» работают в детском саду №13 Курортного района и уже знакомы аудитории «Фонтанки» как победители конкурса «Золотая скрепка». Костюмы участницы сделали сами, даже впечатляющую броню Богатыря. Оказалось, весь секрет в том, что в детском саду малыши каждый день пьют сок. Именно из фольгированных пакетов из-под сока были вырезаны «звенья» кольчуги, которые мелкими стежками были нашиты на ткань. Второе место за оформление — вернее, в данном случае возделывание — доски получил Огородник с косой, самым настоящим забором-плетнем и корзинкой фермерской снеди. А первое отдали «доске с мопсом». Мопс по имени Купер вел себя так невозмутимо, словно лежал на пляже, а не на надувном плотике посреди реки. Так песик заработал свои первые деньги – 100 тысяч рублей от Северо-Западного банка "Сбербанк России".

Все без исключения победители получили памятные вымпелы, а те, кто занял первые места — еще и призовую статуэтку девушки с веслом, копии знаменитой скульптуры Ивана Шадра.

День второй. Как SUP поднимает с колен



Во второй день фестиваль «Фонтанка-SUP» переместился на пляж Петропавловской крепости. И этот день принадлежал спортсменам. Теперь победителям первого этапа Кубка России по SUP-серфингу предстояло соревноваться на короткой дистанции в 200 метров.

Оказалось, что доска, на которой так приятно совершать неспешные прогулки по каналам Петербурга, может развивать удивительную скорость. Абсолютным победителем Кубка среди мужчин стал спортсмен с Алтая Андрей Крайтор – двукратный чемпион Европы (2015, 2016) и мира (2013, 2014) по гребле на каноэ.Оказалось, что на SUP-бордон впервые встал всего за 10 дней до соревнований. SUP-серфинг как бурно развивающаяся индустрия очень привлекателен для профессионалов из «смежных» видов спорта.

«На самом деле, не все так просто, – рассказал «Фонтанке» Андрей Крайтор. – Со мной соревновались серьезные парни, была серьезная конкуренция. В целом гонка сложилась неплохо, несмотря на специфичные условия: течение, волна. В спринте было немного сложнее, чем на длинной дистанции: нужно было совладать с координацией, с балансом. Главное отличие от каноэ в том, что там я стою на колене, а здесь на ногах. Центр тяжести в другом месте расположен. И вообще чуть-чуть гребля другая, другие мышцы задействованы, другая координация. А так сам принцип гребли похож».

Одному из самых юных участников фестиваля, Ивану Плотникову, исполнилось всего 11 лет. На соревнованиях он выступил вне зачета: в спринте, в женском заплыве, и пришел предпоследним из шести участников.

«Вообще я занимаюсь парусным спортом, хожу на маленькой яхте «Оптимист», – рассказал «Фонтанке» Иван. – А на «сапе» я достаточно редко выхожу. Парусным спортом занимаюсь с первого класса, с SUPом несколько лет назад меня познакомил папа. Тренируюсь обычно в парке 300-летия, на Муринском ручье».

Но больше всего сильная половина зрителей «Фонтанки.SUP» ожидала, конечно же, дефиле в купальниках. И девушки не подвели — несмотря на то, что в акватории Невы было достаточно прохладно. Видимо, поэтому почетное жюри закрыло глаза на то, что конкурс официально называется «Мисс бикини-SUP», но большинство участниц решили «утеплиться» и выступили в сплошных костюмах.

В итоге королевой красоты стала Алиса Айвазова, участница в красном купальнике с надписью «Bae Watch», что можно перевести как «малышка-спасатель». Тренд спасателей Малибу живет и побеждает.



Участницы конкурса, действительно, так вошли во вкус, что их было буквально не снять с SUPов — отважные девушки заплыли на своих досках так далеко в Неву, что их чуть не похитили проплывающие мимо на яхте «гусары».

«Впечатления у меня самые неожиданные, – поделилась с «Фонтанкой» Алиса. – Мы все сегодня впервые встали на sup. А тут еще и солнце вышло. Столько радости и эмоций, все так круто. Совершенно новый вид спорта для меня. Говорят, на sup можно поставить парус и превратить его в снаряд для виндсёрфинга. Я катаюсь на вейкборде, на сноуборде. Свой призовой SUP, конечно же, буду использовать по назначению, мне очень понравилось плавать на нем, очень необычно. Со стороны казалось: ну что это такое, с веслом еще. А когда встала, то поняла, что не все так просто. На широком сапе еще по-проще, а на узком уже нужна сноровка. Очень спортивная и интересная штука. Мне кажется, для начинающих sup – это самое то. Потом уже можно любые водные виды спорта осваивать».

Все победители в спорте и в красоте получили призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля «Фонтанка-SUP-2017».

Между тем на берегу продолжился праздник для всей семьи: игры настольные и подвижные, мастер-класс по оригами, зарядки и закаливающие процедуры с пионерами и Девушкой с веслом, смешные спортивные конкурсы. Например, в одном из них нужно было веником сбить пластмассовые кегли. Со стороны казалось, что ничего сложного в этом нет. Но на деле веник показал себя плохо контролируемым снарядом для метания. Пока папы осваивали веник, мамы вспомнили знакомые всем пережившим советское детство «классики» и «резиночку». А еще можно было потягаться друг с другом в армреслинге или измерить свою мощь на самом точном в мире силомере.

Пионеры из уличного театра «СоЛу» поставили на песок стул и буквально заставили всех присутствующих по очереди на него забираться и читать стихи. Все-таки Петербург — культурная столица и колыбель поэзии. А теперь еще и главная гавань SUP-серфинга в стране. Второй фестивальный день закончился выступлением ВИА «Пролетарское танго», рок-концертом и ярким световым шоу.

