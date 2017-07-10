Петербуржцы, путешествующие по Енисею на катамаране, прошли полярный круг
Экспедиция «Полстраны под парусом» прошла 1700 км из Красноярска по Енисею. Путешественники преодолели полярный круг, впереди их ждут воды Карского моря.
Как сообщают мореплаватели команды PLAN X Adventure Team 10 июля, путешественники прошли важный рубеж — северный полярный круг. Сейчас они ещё идут по Енисею и находятся в районе города Дудинка. Из-за погодных условий, экипаж вынужден идти не только под парусом, но и использовать мотор.
Напомним, четверо петербуржцев отправились в экспедицию на надувном катамаране «Морской слон». Их цель дойти из Красноярска в Архангельск через воды Арктики. Команда стартовала 26 июня, всего им предстоит пройти 6 тысяч километров.