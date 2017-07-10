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Туризм
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10.07.2017 18:20

Петербуржцы, путешествующие по Енисею на катамаране, прошли полярный круг

Экспедиция «Полстраны под парусом» прошла 1700 км из Красноярска по Енисею. Путешественники преодолели полярный круг, впереди их ждут воды Карского моря.

Как сообщают мореплаватели команды PLAN X Adventure Team 10 июля, путешественники прошли важный рубеж — северный полярный круг. Сейчас они ещё идут по Енисею и находятся в районе города Дудинка. Из-за погодных условий, экипаж вынужден идти не только под парусом, но и использовать мотор.

Напомним, четверо петербуржцев отправились в экспедицию на надувном катамаране «Морской слон». Их цель дойти из Красноярска в Архангельск через воды Арктики. Команда стартовала 26 июня, всего им предстоит пройти 6 тысяч километров.


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2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
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12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
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