STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2

9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.

Tele2 организовала двухэтажную зону, где в течение трех дней зрители могли отдохнуть, зарядить телефоны, оставить вещи в камере хранения и насладиться лучшим видом на главную сцену фестиваля. Вместо привычного селфи в фотозоне Tele2 гости делали необычные панорамные фото. Абоненты оператора при входе на STEREOLETO получили в подарок набор с полезными подарками.

На трех сценах фестиваля STEREOLETO выступили более 30 исполнителей со всего мира, включая U.N.K.L.E, «Грибы», POMPEYA, «Сплин». Для гостей работали ресторанная, дизайнерская, развлекательная, детская площадки, #stereolab, где проходили круглые столы и дискуссии, а также арт-площадка с подборкой произведений современного искусства.

8 июля на площадке Tele2 прошло награждение победителей конкурса, который оператор проводил в социальных сетях перед фестивалем. Они получили билеты на STEREOLETO, а также футболки, выпущенные ограниченным тиражом в коллаборации с Fakoshima. Fakoshima – дизайнер очков, которые носят Roisin Murphy, Zebra Katz, Kat Von D, Tricky и многие другие мировые знаменитости.

Второй день фестиваля абоненты и партнеры Tele2, журналисты и блогеры со всей страны завершили вечеринкой в Kuznya House в Новой Голландии. Самым ожидаемым событием afterparty стал DJ-set участников POMPEYA – Даниила Брода и Дениса Агафонова, которые в этот вечер выступили по другим правилам и исполнили не композиции группы, а свою любимую электронную музыку.