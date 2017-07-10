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10.07.2017 18:10

В Сбербанке заработал банкомат, который выдаёт деньги без карты - по лицу

Первый банкомат Сбербанка с системой идентификации клиента по лицу и выдачей денег без карты заработал в Москве.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации 10 июля, машина действует с сегодняшнего дня в филиале банка на Кутузовском проспекте. Устройство создает биометрический шаблон пользователя, после чего позволяет выполнять все безналичные операции без использования пластиковой карты.

Пилотный проект будут тестировать до конца 2017 года. По его итогам будет решено,  запускать ли такие банкоматы в серию.

Кроме того, в июле Сбербанк запустит в эксплуатацию устройства самообслуживания с технологией NFC, которая позволяет совершать операции без ввода карты в устройство. Всего будет установлено 2 тысячи таких девайсов, в каких городах их поставят – не уточняется. Устройства будут доступны для держателей карт Сбера. На данном этапе с их помощью по бесконтактным картам можно будет совершать все операции, кроме смены пин-кода. К сентябрю 2017 года эти возможности станут доступны держателям карт других банков.

Отметим, чуть меньше месяца назад банк впервые в своей истории осуществил доставку крупной суммы денег с помощью дрона.


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