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10.07.2017 18:00

США впервые разместили систему Patriot в Литве

Соединённые Штаты Америки впервые разметили противоракетный комплекс Patriot в Литве.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Литвы от 10 июля, развертывание этих систем демонстрирует непоколебимую приверженность США к обеспечению безопасности в Литве и высокий готовность США к быстрому развертыванию стратегического потенциала США в регионе.

Комплекс развернут в Литве в рамках учений Tobruq Legacy 2017, которые состоятся с 11 по 22 июля. В них примут участие 500 военнослужащих и 30 систем ПВО Литвы, Великобритании, США, Латвии и Польши. В 2017 году Tobruq Legacy пройдёт одновременно в Литве, Чехии и Румынии.


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