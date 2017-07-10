Суд отказался освободить бывшего главу Колпино за 5 млн рублей
Красносельский суд Петербурга отказал бывшему главе Колпино в освобождении по уголовному делу 2003 года. Вадим Иванов предлагал 5 млн рублей.
Как сообщили в петербургском горсуде, 10 июля на очередном заседании по делу о разбойном нападении на перевозчицу денег рассматривался вопрос о продлении Иванову содержания в СИЗО. Его защита предложила альтернативную меру пресечения – домашний арест или залог.
«Пять миллионов рублей согласна была внести племянница подсудимого», – уточнили в горсуде.
Вадим Иванов обещал не скрываться. Суд не поверил и оставил подозреваемого под арестом до ноября 2017 года.
Справка:
Главу Колпино задержали в сентябре 2016 года после выборов в ЗакС Петербурга, которые он проиграл. По версии обвинения, в октябре 2003-го Иванов участвовал в налете на представительницу турфирмы на Маршала Захарова. Она везла из Москвы 46 тысяч долларов. Ранее соучастники нападения были приговорены к разным срокам.