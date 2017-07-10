Еще
17:52 10.07.2017
Пришлите свою новость!
17:45
В массовом ДТП на Московском шоссе погиб человек, есть пострадавшие
17:43
Суд отказался освободить бывшего главу Колпино за 5 млн рублей
17:30
Эрмитаж разрывает контракт на строительство нового фондохранилища
16:56
Комитет Думы по налогам уменьшит курортный сбор до 50 рублей
16:50
«Ночлежка» собирает деньги на новый «Ночной автобус»
16:35
В институте им. Вредена больше не будет бесплатных консультаций
16:30
Песков о казнях в Чечне: Источник этой информации непонятен
16:28
СК: В Москве ребенка взяли в плен и насиловали 10 лет
16:13
Большой театр: Премьеру Серебренникова перенесли на май 2018 года
16:09
Депутаты ЗакСа требуют разобраться с утечкой из Радиевого института по публикации «Фонтанки»
16:06
Новый «Человек-паук» оживил мировой кинорынок
16:02
В квартире Бродского устроят Retweet для публики
15:58
Фонд имущества: Спрос на городскую недвижимость на торгах вырос втрое
15:57
Замглавы Минкомсвязи: Отмена роуминга в РФ — это антисоциально
15:54
Дэниел Крэйг вернется к роли Джеймса Бонда
15:47
«Зенит» пытается уговорить «Спартак» купить Дзюбу
15:32
Доктор Комаровский: Дети здоровы, это взрослые - больные
15:24
Центробанк намерен блокировать сайты финансовых пирамид
15:18
Нефтяная дорога после ДТП стала пивной
15:14
Желающим купить у «Зенита» Дриусси придется заплатить 80 млн евро
15:14
ЦБ опроверг сообщения о возможном запрете автопереводов с карт «Мир»
15:09
Ангела на Александровской колонне осветили диодами - в 10 раз ярче
15:04
Уткин: Если бы Смолов нравился хозяину «Зенита» — он уже был бы в Питере
14:55
Поставщика техники для Минобороны, МВД и ФСБ банкротят в Петербурге
14:54
«Аэрофлот» получил награду «Лидер отрасли» на Airline Strategy Awards 2017 в Лондоне
14:50
Защитник Фойт: «Зенит»? Я бы не хотел играть в России
14:43
Nissan в Петербурге перейдет на работу в две смены
14:37
Медведев утвердил национальный план по борьбе с допингом
14:33
В Париже ливень затопил метро
14:19
На Крымском мосту начали класть первый асфальт
14:08
Сто тысяч бутылок поддельной водки изъято в Петербурге и Ленобласти
14:04
В Петербурге экс-начальницу почты будут судить за фальшивые деньги
13:48
Nota Bene: Как самое унылое кладбище Петербурга стало престижным
13:43
Мантуров прокладывает российским конфетам дорогу в Бахрейн
13:27
Путин одобрил нейрокепку для водителей
13:23
«Адмиралтейские верфи» купят за 279 млн кран для ледокола «Иван Папанин»
13:16
ФСО закрыла воздух над Валаамом из-за vip-праздника
13:06
В Петербурге достигли пятилетнего минимума по вводу бизнес-центров
13:05
Смольный запретил благотворительность в метро
12:51
«ЦветТорг-Опт» дважды оштрафован за шестерых нелегалов
12:50
Губернатор Петербурга ушел в отпуск на 10 дней
12:44
Финскую визу сделают за три недели
12:38
Сайт ЕГРЮЛ продолжит «падать» ещё сутки
12:25
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Югра» не позднее 24 июля
12:07
Сервисная компания по безналу банкротит петербургского перевозчика «ТранКо»
12:00
Российские звёзды помогут развитию Национального регистра доноров костного мозга
11:45
Трамп: Комиссия по кибербезопасности с Россией? Невозможно
11:34
Несколько машин сгорело в Петербурге, в том числе на КАД
11:19
Сайт ЕГРЮЛ недоступен пользователям
11:10
В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
10:57
Электрички между Сосново и Петербургом опаздывают на час-полтора
10:43
Ладожский мост разведут ради яхты Мордашова, если будет не слишком жарко
10:32
Приставы арестовали 21 судно «Ленводхоза» за долг по топливу
10:25
На КАД выросла многокилометровая пробка
10:21
ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» из ТОП-30
10:13
«Добрый Рок» приглашает на июльский благотворительный концерт на «Камчатку»
10:07
Французы-байдарочники нарушили границу между Финляндией и Россией
10:01
СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту
09:54
У Троицкого моста двое мужчин перевернулись на байдарках
09:46
Со здания банка «Россия» у Смольного упал рабочий
09:38
В Грузино встали электрички
09:34
Из Скворцова-Степанова сбежал «сотрудник ФСБ», обвинявшийся в похищении человека
09:20
Самолет-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
09:12
Приморское шоссе перекрыл автомобиль с упавшим на него столбом
09:04
Голый мужчина выпал из окна девятиэтажки на проспекте Ветеранов
08:56
Песков: Рассуждения The New York Times о стычке Путина и Трампа абсурдны
08:48
Неизвестный обещал взорвать Жилкомсервис Приморского района
08:38
Из окна в центре Петербурга выпал мужчина
08:29
СМИ: ЦБ хочет ограничить автоперевод с карт «Мир»
08:13
Пять человек погибли в ДТП на Мурманском шоссе
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
10.07.2017 17:30
0 Комментариев

Эрмитаж разрывает контракт на строительство нового фондохранилища

Государственный Эрмитаж разрывает контракт с ООО «Мехстройтранс» – подрядчиком по контракту на строительство третьей очереди нового фондохранилища в Приморском районе Петербурга. Отставание от графика работ составляет 8-9 месяцев. Сумма претензий музея к предприятию превышает 850 млн рублей.

Как рассказал «Фонтанке» и.о. заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Николай Калач, исследование проделанных «Мехстройтрансом» работ и анализ его финансово-экономического состояния не дают возможности продолжить сотрудничество по объективным причинам.
 
«Какие-либо дальнейшие действия Эрмитажа по данному госконтракту, связанные с выплатами и поручениями подрядчику по предстоящим работам, являлись бы элементарным разбазариванием государственных денег», – отметил Калач.

На сегодняшний день подрядчики отстают от графика примерно на 8-9 месяцев, выполнено не более 14% от общего объема строительно-монтажных работ. Эрмитаж направил в адрес «Мехстройтранса» требование об уплате неустойки, однако способность подрядчика нести экономическую ответственность вызывает сомнения: в арбитражном суде Москвы уже рассматривается дело о банкротстве компании.

«Государственный Эрмитаж намеревается реализовать предоставленную ему как заказчику законом возможность для расторжения контракта. Одновременно с этим мы готовы вести переговоры с представителями подрядчика о порядке, объемах и сроках возврата уплаченного аванса. На сегодняшний момент размер средств, на возврат которых претендует Эрмитаж, составляет более 850 млн рублей», – сообщил Калач.

Напомним, компания «Мехстройтранс», входящая в группу «Роспан», выиграла тендер на строительство фондохранилища в ноябре 2015 года. Предприятие получило аванс в размере около миллиарда рублей. А в апреле 2016-го к нему был подан иск о банкротстве, рассмотрение которого проходит в настоящее время в арбитражном суде Москвы.

За месяц до этого один из владельцев «Роспана» – Никита Колесников был арестован по «делу Минкульта». Ему предъявили обвинение в масштабном мошенничестве при исполнении госконтракта по строительству музея космонавтики в Калуге.

В январе 2017 года сотрудники ФСБ осмотрели строительную площадку фондохранилища  главного музея Петербурга и изъяли из него документацию, связанную с контрактом. В марте 2017 года отправлен под домашний арест заместитель директора Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков. Но его арест не связан со строительством фондохранилища, уголовное дело расследуется по факту хищений при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца.

В июне 2017 года Эрмитаж, констатировав полугодовую задержку в исполнении работ, предъявил «Мехстройтрансу» требование о выплате неустойки в размере 134 млн рублей. «Мехстройтранс» данное требование оспаривает.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Фрост»
08.07.2017 10:00

Минеральная вода станет прозрачной для потребителя

Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00

Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции

3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Суд отказался освободить бывшего главу Колпино за 5 млн рублей
Эрмитаж разрывает контракт на строительство нового фондохранилища
Большой театр: Премьеру Серебренникова перенесли на май 2018 года
Депутаты ЗакСа требуют разобраться с утечкой из Радиевого института по публикации «Фонтанки»
Фонд имущества: Спрос на городскую недвижимость на торгах вырос втрое
Ангела на Александровской колонне осветили диодами - в 10 раз ярче
Поставщика техники для Минобороны, МВД и ФСБ банкротят в Петербурге
Сто тысяч бутылок поддельной водки изъято в Петербурге и Ленобласти
Смольный запретил благотворительность в метро
Губернатор Петербурга ушел в отпуск на 10 дней
Плюс цифровизация всей страны
До чего докатился стадион
Саркофаг для Радиевого института
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
«Когда мы зачищали Сенную, нам аплодировали»
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
ФСБ вышла на мусорный уровень
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
Аничкова оборона
Детский отдых глазами папы: гид "Фонтанки"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ангела на Александровской колонне осветили диодами - в 10 раз ярче

На Крымском мосту начали класть первый асфальт

Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»

Новости компаний
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30
На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе
12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.