Эрмитаж разрывает контракт на строительство нового фондохранилища

Государственный Эрмитаж разрывает контракт с ООО «Мехстройтранс» – подрядчиком по контракту на строительство третьей очереди нового фондохранилища в Приморском районе Петербурга. Отставание от графика работ составляет 8-9 месяцев. Сумма претензий музея к предприятию превышает 850 млн рублей.

Как рассказал «Фонтанке» и.о. заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Николай Калач, исследование проделанных «Мехстройтрансом» работ и анализ его финансово-экономического состояния не дают возможности продолжить сотрудничество по объективным причинам.



«Какие-либо дальнейшие действия Эрмитажа по данному госконтракту, связанные с выплатами и поручениями подрядчику по предстоящим работам, являлись бы элементарным разбазариванием государственных денег», – отметил Калач.

На сегодняшний день подрядчики отстают от графика примерно на 8-9 месяцев, выполнено не более 14% от общего объема строительно-монтажных работ. Эрмитаж направил в адрес «Мехстройтранса» требование об уплате неустойки, однако способность подрядчика нести экономическую ответственность вызывает сомнения: в арбитражном суде Москвы уже рассматривается дело о банкротстве компании.

«Государственный Эрмитаж намеревается реализовать предоставленную ему как заказчику законом возможность для расторжения контракта. Одновременно с этим мы готовы вести переговоры с представителями подрядчика о порядке, объемах и сроках возврата уплаченного аванса. На сегодняшний момент размер средств, на возврат которых претендует Эрмитаж, составляет более 850 млн рублей», – сообщил Калач.

Напомним, компания «Мехстройтранс», входящая в группу «Роспан», выиграла тендер на строительство фондохранилища в ноябре 2015 года. Предприятие получило аванс в размере около миллиарда рублей. А в апреле 2016-го к нему был подан иск о банкротстве, рассмотрение которого проходит в настоящее время в арбитражном суде Москвы.

За месяц до этого один из владельцев «Роспана» – Никита Колесников был арестован по «делу Минкульта». Ему предъявили обвинение в масштабном мошенничестве при исполнении госконтракта по строительству музея космонавтики в Калуге.

В январе 2017 года сотрудники ФСБ осмотрели строительную площадку фондохранилища главного музея Петербурга и изъяли из него документацию, связанную с контрактом. В марте 2017 года отправлен под домашний арест заместитель директора Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков. Но его арест не связан со строительством фондохранилища, уголовное дело расследуется по факту хищений при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца.

В июне 2017 года Эрмитаж, констатировав полугодовую задержку в исполнении работ, предъявил «Мехстройтрансу» требование о выплате неустойки в размере 134 млн рублей. «Мехстройтранс» данное требование оспаривает.