"Русская связная" для Трампа

Окружение президента США официально признало кулуарные переговоры с российской стороной перед выборами. Парламентером оказалась 42-летняя адвокатесса из России Наталья Весельницкая, имеющая доступ к элитам.

*Комитет Сената США по разведке намерен допросить сына Дональда Трампа о тайной встрече с адвокатом из Подмосковья Натальей Весельницкой. Она якобы принесла компромат на Хиллари Клинтон и просила повлиять на расследование дела, мешающего тесному сотрудничеству двух стран. Пресса назвала посланницу связной Кремля, а налогоплательщики оплачивали ей люкс стоимостью 1000 долларов в сутки.*

По версии The New York Times (NYT), Весельницкую принимало 9 июня 2016 года ближайшее окружение Дональда Трампа – глава предвыборного штаба Пол Манафорт, зять Джаред Кушнер и сын, Дональд Трамп-младший. Поводом для аудиенции стал компромат на Хиллари Клинтон. Через полтора месяца Wikileaks запестреет «сливом», и доверие к противнице Трампа резко сойдет на нет.

Наталье Весельницкой 42 года. Статус адвоката имеет с 2009-го. До этого работала в ГУТА-банке и прокуратуре Подмосковья. Штрихом к портрету могут служить зарегистрированный на нее 700-метровый дом и пара участков в дачном поселке «Риита» села Успенское на Рублево-Успенском шоссе.

Окружение Натальи Владимировны, говорят, тоже подмосковное. Бывший зампрокурора и первый замминистра транспорта Московской области Александр Митусов сейчас занимает пост вице-президента «СГ-транс» – ведущего железнодорожного оператора по перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов. Эта компания является стратегическим партнером структуры Геннадия Тимченко «Трансойл». Ранее «СГ-транс» наполовину принадлежал АФК «Система» Владимира Евтушенкова, но пакет недавно был продан другим инвесторам. Один из них – директор Федеральной грузовой компании («дочка» РЖД) Алексей Тайчер.

Железнодорожную линию в биографии Весельницкой может продолжить Петр Кацыв. Он в свое время возглавлял министерство транспорта Подмосковья и был прямым начальником Митусова. С октября 2014-го – вице-президент РЖД.

Сын Петра Кацыва, Денис Кацыв, – бизнесмен. С конца 2000-х увлекся офшорами. Его кипрская компания Prevezon Holdings попала в перечень юридических лиц, через которые предположительно выкачивались денежные средства из России. Во всяком случае, инвестфонд Hermitage Capital в лице Уильяма Браудера и Сергея Магнитского нарисовал зарубежным правоохранительным органам схему якобы незаконного возмещения НДС на 230 млн долларов (5,4 млрд рублей) с использованием банка «Крайний север», заграничных кредитных учреждений и фирм-прокладок. Были времена, когда этим же занимались МВД и ЦБ, лишивший «Крайний север» лицензии за отмывание преступных денег (размер выведенного капитала оценивался в 10 млрд рублей), но следы российского расследования затерялись, а вот США вплотную занялись изучением данных. Штатам не понравилось, что их финансовую систему использовали втемную, и осенью 2013 года возникло первое дело из наработок Браудера-Магнитского. Под пресс попал как раз Prevezon Holdings и афиллированные с ним фирмы. Денису Кацыву вменили легализацию 1,9 млн долларов посредством приобретения недвижимости на Манхэттене. Претензии были предъявлены в рамках гражданского судопроизводства. Перед властями Нью-Йорка стояла первоочередная задача – компенсировать ущерб от теневой деятельности.

Впервые Весельницкая, Митусов и Кацывы отстаивали общие интересы в подмосковных судах. Они подавали коллективные иски к общественникам и СМИ о защите чести и достоинства по поводу публикаций о возможной причастности к сомнительным сделкам в Подмосковье. Но это все неправда, счел суд.

Когда пришла пора заокеанских претензий, Наталья Весельницкая стала адвокатом Кацыва-младшего и предсказуемо зачастила в Штаты. По данным Министерства внутренней безопасности США (это открытые данные), с осени 2015 года она более двадцати раз пересекала границу государства. Не все поездки можно объяснить служебной надобностью.

По делу Prevezon Holdings, кроме Дениса Кацыва к слушаниям были привлечены его партнеры Александр Литвак и Тимофей Крит. У них имелись местные адвокаты. На 13-16 октября 2015 года их вызвали в суд южного округа Нью-Йорка для дачи показаний. Наталья Весельницкая отправилась в США. Ее поездка длилась с 8 по 18 октября.

После слушаний американский судья подписал приказ о возмещении бизнесменам расходов на перелеты, гостиницы, питание, услуги переводчика из средств федерального бюджета – так принято. Россияне выставили чек на 50 тысяч 362 доллара 72 цента, включив траты Весельницкой. В американском правительстве сумму увидели, посчитали и прослезились. Особенно их удивили проживание Натальи Владимировны в номере отеля Plaza стоимостью 995 долларов в сутки и совместный счет за ужин в размере 793 доллара 29 центов – с восемнадцатью блюдами, двумя дорогими бутылками вина и восемью порциями граппы. Правительство США покрыло роскошь из средств налогоплательщиков, но когда бизнесмены сообщили, что траты не окончательные, и будет предоставлен дополнительный чек, прокурор Брит Бхарара обратился к судье с проникновенной просьбой считать выплаченные 50 тысяч разумным возмещением расходов, связанных с поездкой трех человек на четырехдневное слушание, и выдать запрет на покрытие дальнейших претензий.

Очередной прилет Натальи Весельницкой в Нью-Йорк датирован 8 июня 2016 года – через пару недель после вступления Трампа в президентскую гонку. На следующий день она приехала к Trump Tower на 5-й авеню.

Эта встреча хранилась в тайне. NYT, пользуясь своими источниками, написала о ней только 8-9 июля 2017 года. Дональд Трамп-младший сначала свел содержание беседы к "закону Димы Яковлева" (о запрете американским гражданам усыновлять детей из России), но со второй попытки газетчики вынудили его признаться: Весельницкая пообещала компромат на Клинтон. Во всяком случае, сми пишут: уверяла, что ей известны фамилии российских граждан, которые финансировали национальный комитет Демпартии и поддерживали Хиллари. Но ничего толкового адвокат, которой американская пресса приписывает близость к Кремлю, не поведала.

Уже того, что окружение Трампа соблазнилось компроматом от русских, хватило для острой критики. Это было первым публичным указанием на готовность команды республиканца принять помощь России, сделала вывод NYT, а сенатский комитет по разведке выразил желание допросить Трампа-младшего, Манафорта и Кушнера.

10 июля Трамп-младший в ответ на критику поерничал в твиттере:

«Наверное, я первый человек, который провел во время кампании встречу, чтобы услышать информацию об оппоненте... Никуда не ходил, но должен был слушать».

Но с Сенатом конфликтовать не стал:

«Буду счастлив поработать с комитетом и передать то, что знаю».

Уже известно, что Весельницкой свидание в Trump Tower обеспечил пиарщик Роб Голдстоун. Как он признался в своем заявлении (его цитируют Reuters и Assotiated Press), организовать встречу попросил Эмин Агаларов – сын миллиардера, владельца Crocus Group Араза Агаларова. С Трампом они знакомы по конкурсу «Мисс Вселенная», в 2013 году проведенном в Москве. Ранее структуры Агаларова получили генподряд стоимостью 53 млрд рублей на стриотельство кампуса Дальневосточного федерального университета к саммиту АТЭС-2012.

Наталья Весельницкая на просьбу «Фонтанки» прокомментировать содержание и результаты переговоров с командой Трампа пока не ответила. Дело Prevezon Holdings завершилось на стадии досудебного разбирательства. В мае 2017 года с властями США подписано соглашение, по которому российские бизнесмены выплачивают компенсацию 5,9 млн долларов – тройной размер суммы, предположительно легализованной через инвестиции в недвижимость. Соглашение, с одной стороны, снимает дальнейшие претензии с Кацыва и партнеров. С другой, оставило за проведенными через Prevezon Holdings деньгами статус сомнительных. Американский Минюст подчеркнул, что расследование о выводе 230 млн долларов из России будет продолжено.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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