Почем любовь и верность

До 10 млн рублей городские и муниципальные власти потратили на организацию альтернативного Дню Святого Валентина праздника. Правда, сами чиновники и депутаты в большинстве своем предпочли воздержаться от участия в гуляниях.

В Петербурге в День семьи, любви и верности прошло более 100 мероприятий, посвященных российскому празднику, который горожанам уже который год хотят привить как российский аналог западного Дня всех влюбленных. Впрочем, судя по отзывам в соцсетях, не все горожане их заметили, хотя чиновники старательно вкладывали в гуляния миллионы.

Если верить релизам городской администрации, Петербург в минувшие выходные должен был фактически утонуть в цветах и любви, а сотни десятки тысяч жителей Северной столицы – с размахом гульнуть на Дне семьи, любви и верности. Только на официальном сайте Смольного заявлено 101 мероприятие в честь праздника.

Среди них – вечер песни «Чем крепче семья, тем крепче страна» для клиентов, находящихся на социальном обслуживании во Фрунзенском районе, там же сольный концерт Олега Кузьмина «Но как на свете без любви прожить…», беседа с отдыхающими об истории праздника и праздничный концерт ансамбля «Еще не вечер». «Загляните в семейный альбом…» в Невском районе, районное мероприятие «Гляжусь в тебя как в зеркало» в Красногвардейском, концертная программа «Ромашковые сказы» для жителей поселка Металлострой.

Главным среди мероприятий был заявлен праздник у Петропавловского собора. На нем глава города Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вручили почетные медали «За любовь и верность» семейным парам, прожившим в браке от 30 до 60 лет, а также памятные подарки молодоженам и участникам церемоний прошлых лет, в семьях которых появились дети.

«Семья, любовь, – это те ценности, которые являются основой жизни. Семья – это не только крепкий тыл для каждого человека, но и опора государства”, – заявил празднующим губернатор.

«Крепкая, благополучная семья – фундамент государства и общества. Именно она является хранительницей исторической памяти народа и его культуры”,- повторил за ним спикер ЗакСа.

Помимо них пришедших к Петропавловской крепости петербуржцев поздравили Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк и реконструкторы. Судя по фото из соцсетей, ажиотажа не было. Среди зрителей – в основном приглашенные заранее молодожены и юбиляры.

В прошлом году аналогичный праздник прошел на площади Искусств и стоил 2 млн рублей. Организатором его стала автономная некоммерческая организация «Центр кинематографии». В описании техзадания обозначена необходимость организовать 300 посадочных мест, проинформировать о мероприятии в метро и на электронных дисплеях возле станций подземки.

Как пояснили в комитете по культуре, в этом году было принято решение изменить схему финансирования и отказаться от конкурсных процедур. Причину такой реорганизации в пресс-службе объяснить не смогли. Контракты уже с единственным поставщиком вместо комитета по культуре заключил государственный музей истории Петербурга. Для организации праздника выбрали кейтеринговую компанию "Фьюжн Сервис" (принадлежит предпринимателю Алексею Справникову). По данным чиновников, сумма организации праздника, как и в прошлом году, составила 2 млн рублей. Судя по сайту закупок, компания ранее оказывала услуги по проведению мероприятий Горному университету и тому же музею истории города. На сайте “Фьюжн Сервис” – целый букет компаний и форумов, в организации которых они принимали участие, в том числе Петербургский экономический форум-2016 (до этого кормлением участников занималась компания ресторатора Евгения Пригожина).

Включая закупку праздника на Петропавловке, “Фонтанка” насчитала госконтрактов на гулянья 8 июля примерно на сумму до 10 млн рублей. Среди них – концерт на эстраде в Красном селе (150 тысяч), экскурсии в Кировском районе (437 тысяч), день семейного творчества в Московском (210 тысяч). Часть средств заложена в закупках муниципалитетов на год. Например, в МО “Светлановское” решили еще в начале года потратить 10 млн рублей на организацию всех культурных мероприятий в округе, в их числе – праздничный концерт духового оркестра в парке “Сосновка”. В МО “Васильевский” на 2 млн закупили блок праздников, для 60 празднующих любовь и верность – теплоходная экскурсия с фуршетом и конкурсами. По наблюдениям “Фонтанки”, в среднем в одном МО тратят на праздник-заменитель Дня Святого Валентина по 100 тысяч рублей (например МО “Правобережный”).

Судя по соцсетям МО “Екатерингофский”, и у них были не обошли вниманием праздник: “В мероприятии участвовало более 40 жителей округа. Детей и взрослых развлекали аниматоры в стилизованных русских народных костюмах”. При этом, закупки на проведение мероприятия округ не осуществлял (к слову, у “Екатерингофского” нет ни одного официально опубликованного контракта за весь год).

“Фонтанка” спросила петербургский чиновников и депутатов, как они провели День семьи, любви и верности, выяснилось, что часть опрошенных пропустила это масштабное празднование:

"Я был в церкви и отмечал День Петра и Февронии. Был на нескольких службах во Фрунзенском и Колпинском районах, сколько точно, не помню. В другие районы не успел", – сообщил депутат Государственной думы Михаил Романов.

“Я встречался со своим выпуском, 35-лет со дня окончания училища. Были на плацу, в церкви и в кафе. А почему вы спрашиваете? А... ну день семьи, любви и верности я отметил, конечно, – вечером, с семьей на даче”, – рассказал вице-спикер петербургского ЗакСа Сергей Соловьев.

“Я был в деревне, сходил в храм на молебен”, – поделился глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

“Мы поздравляли юбиляров у себя в районе”, – отметил глава Пушкинского района Владимир Омельницкий.

“Я провел время с детьми. День семьи же все-таки, да и у супруги день рождения”, – добавил депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

Судя по соцсетям, и вице-губернатору Игорю Албину было не до гуляний – он поднялся на гору Афон.

Ксения Клочкова, “Фонтанка.ру”