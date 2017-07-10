Комитет Думы по налогам уменьшит курортный сбор до 50 рублей

Глава профильного комитета по бюджету и налогам Госдумы предложил сократить размер будущего ежедневного сбора с отдыхающих на юге России со 100 до 50 рублей. На первый год.

«Мы предложили бы согласиться с теми коллегами, которые предлагают на первый год существования сбора ограничиться максимальной планкой в 50 рублей. Мы считаем необходимым включить в закон специальную норму, что средства, собранные в рамках курортного сбора, независимо от того, какая ставка установлена, не могут учитываться при рассмотрении вопроса о бюджетной обеспеченности. Мы выводим курортный сбор из вопросов межбюджетных отношений, такая норма подготовлена, и комитет будет предлагать ее принять», – цитируют думского представителя СМИ.

Законопроект о курортном сборе прошел первый этап принятия 23 июня. Документ вводит налог в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях на 2018-2022 годы. Первоначальная редакция гласит, что за пользование курортной инфраструктурой турист будет платить 100 рублей в сутки.

Сумма может варьироваться в зависимости от сезона, длительности отдыха, местонахождения курорта и других факторов, а также может быть вообще отменена решением местных властей.

Льготные категории граждан от уплаты налога освобождаются.